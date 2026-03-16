Quando gioca Jannik Sinner a Miami? L’orario del sorteggio e le due ipotesi di data per il debutto

Quando giocherà Jannik Sinner a Miami? Il numero 2 del mondo ha trionfato ieri nella finale del Masters 1000 di Indian Wells. Un successo sofferto contro un redivivo Daniil Medvedev, ma proprio per questo ancora più significativo, alla luce della prestazione del russo e di quanto il moscovita ha mostrato nel corso del torneo californiano. Il riferimento è soprattutto alla vittoria in semifinale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del ranking mondiale.

Si entra ora nel vivo del secondo atto del Sunshine Double: in Florida, Sinner andrà a caccia di un altro titolo, con l’obiettivo di replicare quanto già fatto nel 2024, quando dominò semifinale e finale proprio contro Medvedev e il bulgaro Grigor Dimitrov. Un Masters 1000 particolarmente congeniale al pusterese, come dimostrano le tre finali raggiunte (2021, 2023 e 2024) e il successo già citato.

L’inizio del torneo è previsto, per quanto riguarda il tabellone principale, mercoledì 18 marzo. Il main draw sarà definito oggi con il sorteggio, in programma alle ore 13:00 locali (le 18:00 in Italia). Sinner, già certo di poter incrociare Alcaraz soltanto in finale, in virtù dello status di teste di serie numero 1 e 2, esordirà a partire dal secondo turno.

L’altoatesino beneficerà infatti di un bye al primo turno e farà il suo debutto direttamente nel secondo round, in programma tra venerdì 20 e sabato 21 marzo. Resta da capire quale sarà il cammino di Jannik in questo torneo e quali differenze emergeranno rispetto a quello di Alcaraz.

Di seguito tutte le informazioni esposte schematicamente:

QUANDO GIOCA JANNIK SINNER A MIAMI

Venerdì 20 marzo (sessioni alle 16.00 ed alle 24.00 nostrane) Sabato 21 marzo (sessioni alle 16.00 ed alle 24.00 nostrane)

SORTEGGIO ATP MIAMI 2026

Lunedì 16 marzo

Ore 18.00: sorteggio tabellone principale singolare maschile Miami Open 2026