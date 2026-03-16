Tennismania
Indian Wells 2026 p. 9: Sinner re del cemento a Tennis Paradise!
Grande impresa di Jannik Sinner, che conquista il primo titolo della stagione battendo Daniil Medvedev dopo una battaglia decisa da due tie-break.
Con questa vittoria, Sinner entra nella storia del tennis: diventa infatti il più giovane ad aver vinto tutti e 9 i tornei più importanti sul cemento.
🎾 Analisi, commenti e approfondimenti nella nuova puntata di TennisMania, il talk dedicato al grande tennis sul canale YouTube di OA Sport.
📺 In diretta alle ore 9:30 con
Dario Puppo
Massimiliano Ambesi
Guido Monaco
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Sinner può vincere anche Miami?
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