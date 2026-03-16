Diminuisce il divario tra Sinner e Alcaraz nel ranking ATP. Quanti punti può guadagnare a Miami

Jannik Sinner accorcia le distanze nei confronti di Carlos Alcaraz nel nuovo aggiornamento della classifica mondiale. Lo spagnolo guida sempre le fila del ranking ATP, ma con un margine inferiore rispetto all’ultimo update. L’uscita di scena in semifinal a Indian Wells di Carlitos e la conquista del titolo del pusterese in California hanno portato a un decremento di 1000 punti nel gap. Alcaraz, comunque, conserva un margine ancora ampio, ovvero 2150 punti.

E in vista del prossimo Masters1000 di Miami quale sarà la situazione? Contrariamente all’evento californiano, l’iberico non avrà una scadenza significativa da gestire. Sì, perché nel 2025 Alcaraz incappò in una sorprendente sconfitta all’esordio (2° turno) contro il belga David Goffin. Questo significa che il “drop” per lo spagnolo sarà di soli 10 punti, avendo l’opportunità di mettere fieno in cascina in caso di accesso ai turni successivi in Florida.

Per Sinner il discorso è come Indian Wells. Considerata la sospensione di tre mesi per la vicenda “Clostebol” che l’anno scorso non gli permise di prendere parte al Sunshine Double e ad altri eventi “1000”, Jannik può solo che incamerare punti, visto lo “0” nelle “cambiali” della classifica mondiale. Pertanto, le variazioni di punti tra i due saranno essenzialmente determinante da chi riuscirà a spingersi più in là a Miami.

RANKING ATP UFFICIALE 16 MARZO

1 Carlos Alcaraz 13550

2 Jannik Sinner 11400

PUNTI DA SCARTARE A MIAMI

Carlos Alcaraz 10

Jannik Sinner 0

QUANTI PUNTI PUO’ GUADAGNARE SINNER A MIAMI?

Ci sono 1000 punti in palio e per Jannik l’acquisizione potenziale non è soggetta a detrazione, quindi c’è la possibilità di mettere a referto l’intero score. Non cambia molto per Alcaraz, dal momento che potrebbe comunque incassare un massimo di 990 punti per quanto affermato. Di conseguenza le variazioni potrebbero essere più o meno importanti.

Ricordiamo che in un torneo di questo genere sono questi i punteggi che si assegnano di turno in turno:

Qualificazione al secondo turno: 10 punti

Qualificazione al terzo turno: 50 punti

Qualificazione agli ottavi di finale: 100 punti

Qualificazione ai quarti di finale: 200 punti

Qualificazione alle semifinali: 400 punti

Qualificazione alla finale: 650 punti

Vittoria del torneo: 1000 punti

Pertanto se come ci si aspetta Sinner e Alcaraz dovessero arrivare nell’atto conclusivo, l’azzurro potrebbe guadagnare sul suo avversario con la vittoria 360 punti (350+10 della scadenza di Carlos). In caso di affermazione di Jannik e di uscita di scena prima del tempo dell’iberico, il differenziale chiaramente diventerebbe più ampio.