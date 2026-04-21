L’Italia cerca la rimonta nel ranking UCI, grande scalata di Frigo, Ciccone il migliore. E Pogacar…

L’Italia resta al sesto posto nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale: dopo la Amstel Gold Race, in cui Marco Frigo si è distinto chiudendo in ottima piazza, il Bel Paese ha conservato la propria posizione e si è avvicinato alla Gran Bretagna, ora distante 122 lunghezze. La graduatoria è sempre dominata dal Belgio, che precede con ampio margine la Danimarca e la Francia, mentre la Slovenia è quarta con 898 punti di vantaggio sulla nostra Nazione.

Non ci sono stati scossoni nel ranking per Nazioni, mentre si sono materializzati un paio di avvicendamenti nella graduatoria individuale: il belga Wout van Aert, trionfatore alla Parigi-Roubaix, è scivolato all’ottavo posto, venendo superato dal danese Mads Pedersen e dal portoghese Joao Almeida. Lo sloveno Tadej Pogacar continua a primeggiare con addirittura 4.225 lunghezze di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard, mentre il messicano Isaac Del Toro è terzo davanti al belga Remco Evenepoel e al britannico Tom Pidcock.

I migliori otto italiani hanno conservato la posizione della scorsa settimana: Giulio Ciccone 13mo, Christian Scaroni 18mo, Giulio Pellizzari 26mo, Antonio Tiberi 43mo, Jonathan Milan 46mo, Matteo Trentin 66mo, Simone Velasco 67mo, Lorenzo Fortunato 68mo. Diego Ulissi (75mo) e Filippo Ganna (79mo) sono saliti di un paio di gradini, in top-100 figurano anche Andrea Vendrame (82mo), Damiano Caruso (94mo) e Luca Mozzato (97mo). Balzo in avanti di Marco Frigo: venti posizioni guadagnate 108ma piazza nel ranking, dietro a Edoardo Zambanini (106mo).

RANKING UCI AL 21 APRILE

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 11.210

2. Jonas Vingegaard (Danimarca) 6.885,14

3. Isaac Del Toro (Messico) 6.711

4. Remco Evenepoel (Belgio) 5.600,86

5. Tom Pidcock (Gran Bretagna) 4.205,38

6. Mads Pedersen (Danimarca) 3.664,88

7. Joao Almeida (Portogallo) 3.515,5

8. Wout van Aert (Belgio) 3.495

9. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 3.333

10. Arnaud De Lie (Belgio) 3.007

RANKING UCI ITALIANI (TOP-100)

13. Giulio Ciccone 2.625,88

18. Christian Scaroni 2.520

26. Giulio Pellizzari 2.178

43. Antonio Tiberi

46. Jonathan Milan 1.529

66. Matteo Trentin 1.201,14

67. Simone Velasco 1.190

68. Lorenzo Fortunato 1.186

75. Diego Ulissi 1.073

79. Filippo Ganna 985,83

82. Andrea Vendrame 978

92. Damiano Caruso 908

97. Luca Mozzato 867

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 20.809,19

2. Danimarca 17.443,02

3. Francia 16.793,9

4. Slovenia 14.947

5. Gran Bretagna 14.171,14

6. Italia 14.049,52

7. Australia 10.709,5

8. Paesi Bassi 10.605,89

9. USA 9.739,04

10. Norvegia 8.060,5