Pellizzari scala di forza il ranking UCI, Scaroni diventa il miglior italiano. Seixas irrompe in top-10. E l’Italia…

Grandi scossoni nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale, dopo la disputa della Liegi-Bastogne-Liegi. Nella top-10 irrompe, per la prima volta in carriera, il giovane talento francese Paul Seixas: il secondo posto alla Doyenne e la vittoria alla Freccia Vallone hanno permesso al 19enne di scalare ben quindici posizioni e di inserirsi al settimo posto della graduatoria individuale, facendo così scivolare di un gradino il portoghese Joao Almeida (ottavo), il belga Wout van Aert (nono) e l’olandese Mathieu van der Poel (decimo), mentre il belga Arnaud De Lie è uscito dalla top-10.

Tadej Pogacar ha replicato il trionfo di dodici mesi fa sulle cote belghe e rimane al comando con quasi quattromila punti di vantaggio nei confronti del danese Jonas Vingegaard, mentre il messicano Isaac Del Toro occupa la terza piazza davanti al belga Remco Evenepoel e al britannico Tom Pidcock. Giulio Ciccone non è riuscito a difendere il secondo posto dell’anno scorso alla Liegi e non è più il miglior italiano nel ranking: ha perso diciassette posizioni ed è scivolato al 30mo posto.

Il miglior azzurro è così diventato Christian Scaroni, che ha scalato quattro piazze grazie all’ottima performance offerta nella quarta Classica Monumento della stagione e si è issato al 14mo posto. Gran balzo in avanti anche da parte di Giulio Pellizzari, che ha vinto la classifica generale del Tour of the Alps: sette posizioni guadagnate e ingresso in top-20 (diciannovesimo). Rimangono stabili Antonio Tiberi (43mo), Jonathan Milan (46mo), Matteo Trentin (66mo), Lorenzo Fortunato (68mo), perde quattro posizioni Filippo Ganna (83mo) e Filippo Zana ne guadagna ben 23 (91mo).

L’Italia resta al sesto posto nel ranking per Nazioni, in scia alla Gran Bretagna nella graduatoria dominata dal Belgio davanti alla Danimarca, alla Francia e alla Slovenia. I Paesi Bassi scavalcano l’Australia e si inseriscono in settima posizione, USA e Norvegia completano la top-10. Di seguito il ranking UCI aggiornato al 28 aprile.

RANKING UCI (al 28 aprile)

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 10.810

2. Jonas Vingegaard (Danimarca) 6.885,14

3. Isaac Del Toro (Messico) 6.711

4. Remco Evenepoel (Messico) 6.035,86

5. Tom Pidcock (Gran Bretagna) 3.830,38

6. Mads Pedersen (Danimarca) 3.664,88

7. Paul Seixas (Francia) 3.520,33

8. Joao Almeida (Portogallo) 3.515,5

9. Wout van Aert (Belgio) 3.495

10. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 3.333

RANKING UCI ITALIANI (TOP-100)

14. Christian Scaroni 2.744

19. Giulio Pellizzari 2.488

30. Giulio Ciccone 1.899,88

43. Antonio Tiberi 1.619,5

46. Jonathan Milan 1.529

66. Matteo Trentin 1.201,14

68. Lorenzo Fortunato 1.186

81. Andrea Vendrame 998

83. Filippo Ganna 985,83

85. Diego Ulissi 953

91. Filippo Zana 934

96. Luca Mozzato 867

100. Damiano Caruso 838

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 21.244,19

2. Danimarca 17.718, 02

3. Francia 17.652,9

4. Slovenia 14.634

5. Gran Bretagna 13.840,71

6. Italia 13.665,52

7. Paesi Bassi 10.578,89

8. Australia 10.543,5

9. USA 9.498,04

10. Norvegia 8.194,5