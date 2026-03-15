Il Milan spreca l’occasione e non si avvicina all’Inter, colpaccio Como: batte la Roma ed è quarto!

Il Milan non ha sfruttato il pareggio dell’Inter con l’Atalanta per portarsi a cinque punti di distacco dalla capolista e infiammare ulteriormente la lotta per lo scudetto. I rossoneri hanno infatti perso sul campo della Lazio per 1-0 nel big match della 29ma giornata della Serie A: la rete di Isaksen al 26′ ha frenato gli uomini di Allegri dopo il successo del derby, ora il distacco dai cugini è di otto lunghezze quando mancano nove turni al termine del campionato.

Il Como ha sconfitto la Roma per 2-1 in uno scontro diretto di fondamentale importanza per il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League: le reti di Douvikas al 59′ e Diego Carlos al 79′ hanno permesso ai lariani di rimontare il rigore di Malen al 7′. Il Como ora è quarto con un punto di vantaggio sulla Juventus e tre sulla Roma, rendendo ancora più incerta la lotta per l’approdo all’Europa che conta.

Il Genoa ha vinto per 2-0 sul campo del Verona (Vitinha e Ostigard nella ripresa) e il Pisa ha sconfitto il Cagliari per 3-1 (gol di Moreo e doppietta di Caracciolo, poi Pavoletti ha accorciato le distanze). I toscani si sono portati a sette punti di distacco dalla Fiorentina, provando a infiammare la lotta per la salvezza in cui si trovano invischiati anche i sardi, mentre i liguri iniziano a respirare. Il Bologna ha battuto il Sassuolo per 1-0 nel derby emiliano di metà classifica.