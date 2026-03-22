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Hockey Pista

Hockey pista: Viareggio strappa il pari al fotofinish nel sabato di Serie A1, bene Valdagno

Pubblicato

37 secondi fa

il

Per approfondire:
CGC_Viareggio-Follonica-Umberto Bernardini-FISR
Viareggio / FISR

Va in archivio il sabato dedicato alla Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, massimo Campionato italiano giunto al suo ventitreesimo turno In attesa che le prime due della classe Bassano e Trissino, pronte a scendere in campo domani, nella giornata odierna abbiamo assistito al significativo pareggio di Viareggio, frenato da Lodi.

Nello specifico la compagine toscana non è andata oltre il 4-4 contro la competitiva formazione di Lodi, trovando tra l’altro il goal del pareggio solo al fotofinish, con una rete di Ambrosio su tiro diretto messa a referto all’ultimo istante utile.

Bene invece Valdagno, attualmente quarta in classifica ed abile a battere senza troppi patemi Follonica per 8-4. Sorride inoltre anche Monza, che ha superato di misura Gioviazzo per 3-2. Da segnalare poi la valanga di Grosseto su Breganze (13-6) otltre che il convincente tris segnato da Novara su Forte Dei Marmi (3-1). Domani Bassano sfiderà Saronno, mentre Castiglione se la vedrà con Trissino.

Riportiamo di seguito la classifica aggiornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista.

SERIE A1 2025-2026 HOCKEY SU PISTA: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 21 MARZO

1
UBROKER BASSANO
 57
22
18
3
1
102
35
67
2
HOCKEY TRISSINO
 56
22
18
2
2
160
48
112
3
CGC VIAREGGIO
 48
22
14
6
2
83
58
25
4
WHY SPORT VALDAGNO
 48
23
15
3
5
122
87
35
5
BCC CENTROPADANA A.LODI
 44
23
13
5
5
106
76
30
6
TEAMSERVICECAR MONZA
 42
23
13
3
7
86
76
10
7
CP GROSSETO 1951
 34
23
10
4
9
101
88
13
8
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
 28
23
8
4
11
95
107
-12
9
HOCKEY SARZANA
 25
21
7
4
10
62
74
-12
10
TR AZZURRA NOVARA
 20
23
6
2
15
77
97
-20
11
HC FORTE DEI MARMI
 18
23
5
3
15
50
78
-28
12
INDECO AFP GIOVINAZZO
 14
22
4
2
16
67
98
-31
13
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
 10
21
3
1
17
67
136
-69
14
HOCKEY BREGANZE
 6
23
2
0
21
55
175
-120
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