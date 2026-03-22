Hockey Pista
Hockey pista: Viareggio strappa il pari al fotofinish nel sabato di Serie A1, bene Valdagno
Va in archivio il sabato dedicato alla Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, massimo Campionato italiano giunto al suo ventitreesimo turno In attesa che le prime due della classe Bassano e Trissino, pronte a scendere in campo domani, nella giornata odierna abbiamo assistito al significativo pareggio di Viareggio, frenato da Lodi.
Nello specifico la compagine toscana non è andata oltre il 4-4 contro la competitiva formazione di Lodi, trovando tra l’altro il goal del pareggio solo al fotofinish, con una rete di Ambrosio su tiro diretto messa a referto all’ultimo istante utile.
Bene invece Valdagno, attualmente quarta in classifica ed abile a battere senza troppi patemi Follonica per 8-4. Sorride inoltre anche Monza, che ha superato di misura Gioviazzo per 3-2. Da segnalare poi la valanga di Grosseto su Breganze (13-6) otltre che il convincente tris segnato da Novara su Forte Dei Marmi (3-1). Domani Bassano sfiderà Saronno, mentre Castiglione se la vedrà con Trissino.
Riportiamo di seguito la classifica aggiornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista.
SERIE A1 2025-2026 HOCKEY SU PISTA: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 21 MARZO
|
1
|
|
UBROKER BASSANO
|57
|
22
|
18
|
3
|
1
|
102
|
35
|
67
|
2
|
|
HOCKEY TRISSINO
|56
|
22
|
18
|
2
|
2
|
160
|
48
|
112
|
3
|
|
CGC VIAREGGIO
|48
|
22
|
14
|
6
|
2
|
83
|
58
|
25
|
4
|
|
WHY SPORT VALDAGNO
|48
|
23
|
15
|
3
|
5
|
122
|
87
|
35
|
5
|
|
BCC CENTROPADANA A.LODI
|44
|
23
|
13
|
5
|
5
|
106
|
76
|
30
|
6
|
|
TEAMSERVICECAR MONZA
|42
|
23
|
13
|
3
|
7
|
86
|
76
|
10
|
7
|
|
CP GROSSETO 1951
|34
|
23
|
10
|
4
|
9
|
101
|
88
|
13
|
8
|
|
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
|28
|
23
|
8
|
4
|
11
|
95
|
107
|
-12
|
9
|
|
HOCKEY SARZANA
|25
|
21
|
7
|
4
|
10
|
62
|
74
|
-12
|
10
|
|
TR AZZURRA NOVARA
|20
|
23
|
6
|
2
|
15
|
77
|
97
|
-20
|
11
|
|
HC FORTE DEI MARMI
|18
|
23
|
5
|
3
|
15
|
50
|
78
|
-28
|
12
|
|
INDECO AFP GIOVINAZZO
|14
|
22
|
4
|
2
|
16
|
67
|
98
|
-31
|
13
|
|
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
|10
|
21
|
3
|
1
|
17
|
67
|
136
|
-69
|
14
|
|
HOCKEY BREGANZE
|6
|
23
|
2
|
0
|
21
|
55
|
175
|
-120