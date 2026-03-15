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Hockey Pista

Hockey pista: Valdagno d Lodi frenano nel sabato di Serie A1. Sorride solo Follonica

Pubblicato

1 minuto fa

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Per approfondire:
Trissino Lodi - FISR - Alberto Vanelli
Lodi/ FISR Hockey pista

Termina con una vittoria e due pareggi il sabato dedicato al Campionato della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. In attesa delle big Trissino e Bassano, che scenderanno in campo domani, la quarta della classe Valdagno non è andata oltre un pirotecnico 4-4 venendo dunque bloccata da Forte dei Marmi. 

Bello il tira e molla tra l due compagini, terminato con cinque minuti di fuoco. Sul parziale di 3-3 infatti Barbosa Sanches aveva messo a referto la rete del vantaggio al 5:52, salvo poi venire nuovamente acciuffato al 2:06 da Thomas Lopez, abile a ripristinare gli equilibri iniziali per la squadra della Versilia.

Frena anche Lodi, bloccata per 2-2 da Novara in una disputa in cui i lombardi hanno seriamente rischiato di perdere, affidandosi poi al salvifico timbro di Borgo, artefice della rete che è valsa il risultato finale. Sorride invece Follonica che, nel derby toscano, ha regolato Grosseto per 9-8.

Domani, domenica 15 marzo, Bassano sfiderà Breganze in trasferta, mentre Trissino se la vedrà con Monza. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A1 HOCKEY PISTA: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 14 MARZO

1
UBROKER BASSANO
 54
21
17
3
1
93
33
60
2
HOCKEY TRISSINO
 53
21
17
2
2
148
47
101
3
CGC VIAREGGIO
 47
21
14
5
2
79
54
25
4
WHY SPORT VALDAGNO
 45
22
14
3
5
114
83
31
5
BCC CENTROPADANA A.LODI
 43
22
13
4
5
102
72
30
6
TEAMSERVICECAR MONZA
 39
21
12
3
6
82
62
20
7
CP GROSSETO 1951
 31
22
9
4
9
88
82
6
8
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
 28
22
8
4
10
91
99
-8
9
HOCKEY SARZANA
 25
21
7
4
10
62
74
-12
10
HC FORTE DEI MARMI
 18
22
5
3
14
49
75
-26
11
TR AZZURRA NOVARA
 17
22
5
2
15
74
96
-22
12
INDECO AFP GIOVINAZZO
 14
21
4
2
15
65
95
-30
13
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
 10
21
3
1
17
67
136
-69
14
HOCKEY BREGANZE
 6
21
2
0
19
47
153
-106
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