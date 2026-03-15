Hockey Pista
Hockey pista: Valdagno d Lodi frenano nel sabato di Serie A1. Sorride solo Follonica
Termina con una vittoria e due pareggi il sabato dedicato al Campionato della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. In attesa delle big Trissino e Bassano, che scenderanno in campo domani, la quarta della classe Valdagno non è andata oltre un pirotecnico 4-4 venendo dunque bloccata da Forte dei Marmi.
Bello il tira e molla tra l due compagini, terminato con cinque minuti di fuoco. Sul parziale di 3-3 infatti Barbosa Sanches aveva messo a referto la rete del vantaggio al 5:52, salvo poi venire nuovamente acciuffato al 2:06 da Thomas Lopez, abile a ripristinare gli equilibri iniziali per la squadra della Versilia.
Frena anche Lodi, bloccata per 2-2 da Novara in una disputa in cui i lombardi hanno seriamente rischiato di perdere, affidandosi poi al salvifico timbro di Borgo, artefice della rete che è valsa il risultato finale. Sorride invece Follonica che, nel derby toscano, ha regolato Grosseto per 9-8.
Domani, domenica 15 marzo, Bassano sfiderà Breganze in trasferta, mentre Trissino se la vedrà con Monza. Di seguito la classifica aggiornata.
SERIE A1 HOCKEY PISTA: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 14 MARZO
|
1
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UBROKER BASSANO
|54
|
21
|
17
|
3
|
1
|
93
|
33
|
60
|
2
|
|
HOCKEY TRISSINO
|53
|
21
|
17
|
2
|
2
|
148
|
47
|
101
|
3
|
|
CGC VIAREGGIO
|47
|
21
|
14
|
5
|
2
|
79
|
54
|
25
|
4
|
|
WHY SPORT VALDAGNO
|45
|
22
|
14
|
3
|
5
|
114
|
83
|
31
|
5
|
|
BCC CENTROPADANA A.LODI
|43
|
22
|
13
|
4
|
5
|
102
|
72
|
30
|
6
|
|
TEAMSERVICECAR MONZA
|39
|
21
|
12
|
3
|
6
|
82
|
62
|
20
|
7
|
|
CP GROSSETO 1951
|31
|
22
|
9
|
4
|
9
|
88
|
82
|
6
|
8
|
|
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
|28
|
22
|
8
|
4
|
10
|
91
|
99
|
-8
|
9
|
|
HOCKEY SARZANA
|25
|
21
|
7
|
4
|
10
|
62
|
74
|
-12
|
10
|
|
HC FORTE DEI MARMI
|18
|
22
|
5
|
3
|
14
|
49
|
75
|
-26
|
11
|
|
TR AZZURRA NOVARA
|17
|
22
|
5
|
2
|
15
|
74
|
96
|
-22
|
12
|
|
INDECO AFP GIOVINAZZO
|14
|
21
|
4
|
2
|
15
|
65
|
95
|
-30
|
13
|
|
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
|10
|
21
|
3
|
1
|
17
|
67
|
136
|
-69
|
14
|
|
HOCKEY BREGANZE
|6
|
21
|
2
|
0
|
19
|
47
|
153
|
-106