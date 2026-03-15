Hockey pista: Valdagno d Lodi frenano nel sabato di Serie A1. Sorride solo Follonica

Termina con una vittoria e due pareggi il sabato dedicato al Campionato della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. In attesa delle big Trissino e Bassano, che scenderanno in campo domani, la quarta della classe Valdagno non è andata oltre un pirotecnico 4-4 venendo dunque bloccata da Forte dei Marmi.

Bello il tira e molla tra l due compagini, terminato con cinque minuti di fuoco. Sul parziale di 3-3 infatti Barbosa Sanches aveva messo a referto la rete del vantaggio al 5:52, salvo poi venire nuovamente acciuffato al 2:06 da Thomas Lopez, abile a ripristinare gli equilibri iniziali per la squadra della Versilia.

Frena anche Lodi, bloccata per 2-2 da Novara in una disputa in cui i lombardi hanno seriamente rischiato di perdere, affidandosi poi al salvifico timbro di Borgo, artefice della rete che è valsa il risultato finale. Sorride invece Follonica che, nel derby toscano, ha regolato Grosseto per 9-8.

Domani, domenica 15 marzo, Bassano sfiderà Breganze in trasferta, mentre Trissino se la vedrà con Monza. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A1 HOCKEY PISTA: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 14 MARZO