Hockey pista: anche Bassano alle semifinali playoff di Serie A1. Valdagno e Monza alla “bella”

La domenica sera della Serie A1 di hockey pista, in materia di playoff (nello specifico ulteriori gare -2 dei quarti di finale), regalano gol, emozioni e verdetti certi o da rimandare al prossimo atto.

Battendo 1-5 in trasferta il Novara, Bassano si è preso il secondo e decisivo punto per staccare il pass verso le semifinali tricolore dove andrà a sfidare quel Lodi che ieri ha definitivamente superato il CGC Viareggio.

Tutto rinviato alla “bella” invece fra Valdagno e Monza: veneti capaci di imporsi 2-3 in Brianza e ora con la gara -3 da disputarsi in casa mercoledì 6 maggio. Chi passa si trova poi contro il Trissino.

Di seguito i tabellini, i risultati e il calendario delle prossime partite in programma nei playoff della Serie A1 del campionato italiano di hockey su pista.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOFF- QUARTI DI FINALE, GARA-2 – Programma e Designazioni Arbitrali

PLAYOFF, QUARTI DI FINALE, GARA-2 – Domenica 3 Maggio 2026 – ore 18:00 – PalaSomaschini di Seregno (MB)

TEAMSERVICECAR MONZA – WHY SPORT VALDAGNO = 2-3 (0-3, 2-0) (Serie 1-1)

TeamServiceCar Monza: Velazquez, Galimberti (C), Bielsa, Zucchetti, Colamaria – Olmos, Marzonetto, Pesavento, Ponti, Borgonovo – All. Jaquierz

Why Sport Valdagno: Vieira, Seixas, Crocco N, Sanches, Honorio – Diquigiovanni (C), Piccoli Giu, Tomba, Crocco F, Vallortigara F – All. Mascarenhas

Marcatori: 1° tempo: 2’34” Honorio (VAL), 2’45” Sanches (VAL), 17’49” Sanches (VAL) – 2° tempo: 13’57” Bielsa (MNZ), 14’23” Olmos (MNZ)

Arbitri: Alessandro Ecceldi di Novara e Louis Hyde di Breganze (VI)

PLAYOFF, QUARTI DI FINALE, GARA-2 – Domenica 3 Maggio 2026 – ore 18:00 – Palasport Stefano Dal Lago di Novara

TR AZZURRA NOVARA – UBROKER BASSANO = 1-5 (0-2, 1-3) (Serie 0-2)

TR Azzurra Novara: Fongaro, Maniero (C), Gavioli G, Illuzzi, Torres – Moyano, Dinis, Brusa, De Palo, Pigato – All. Tataranni

Ubroker Bassano: Grimalt, Ipinazar F, Montigel, Riba, Ipinazar P – Posito, Scuccato (C), Pozzato, Cardella, Verona M – All. Bertolucci A

Marcatori: 1° tempo: 21’10” Cardella (BAS), 21’22” Pozzato (BAS) – 2° tempo: 2’02” Ipinazar P (BAS), 5’58” Cardella (BAS), 10’56” Maniero (NOV), 13’25” Posito (sup.num) (BAS)

Espulsioni: 1° tempo: 12’08” Illuzzi (2′) (NOV) e Pozzato (2′) (NOV), 13’06” Torres (2′) (NOV) – 2° tempo: 13’03” Brusa (2′) (NOV), 24’53” Montigel (2′) (BAS) e Moyano (2′) (NOV)

Arbitri: Andrea Davoli di Modena e Paolo Moresco di Marostica (VI)

QUARTI DI FINALE – GARA-2 – Sabato 2 Maggio e Domenica 3 Maggio

Giovedì 30 Aprile ore 20:45 – Quarto #1 – Innocenti Costruzioni Follonica contro Hockey Trissino = 4-9 (Serie 0-2)

Sabato 2 Maggio 2026 ore 20:45 – Quarto #3 – BCC Centropadana Lodi x C.G.C. Viareggio = 5-2 (Serie 2-0)

Domenica 3 Maggio ore 18:00 – Quarto #2 – TR Azzurra Novara contro Ubroker Bassano = 1-5 (Serie 0-2)

Domenica 3 Maggio ore 18:00 – TeamServiceCar Monza contro Why Sport Valdagno = 2-3 (Serie 1-1)

QUARTI DI FINALE – EVENTUALE GARA-3 – Mercoledì 6 Maggio

Mercoledì 6 Maggio ore 20:45 – Quarto #4 – Why Sport Valdagno contro TeamServiceCar Monza

SEMIFINALI – GARA-1 – 12-13 Maggio 2026

Martedì 12 Maggio ore 20:45 – Ubroker Bassano contro BCC Centropadana Lodi

Mercoledì 13 Maggio ore 20:45 – Hockey Trissino contro vincente Quarto #4

SEMIFINALI – GARA-2 – 16-17 Maggio 2026

Sabato 16 Maggio ore 20:45 – BCC Centropadana Lodi contro Ubroker Bassano

Domenica 17 Maggio ore 18:00 – Vincente Quarto #4 contro Hockey Trissino

SEMIFINALI – GARA-3 – 19-20 Maggio 2026

Martedì 19 Maggio ore 20:45 – Ubroker Bassano contro BCC Centropadana Lodi

Mercoledì 20 Maggio ore 20:45 – Hockey Trissino contro vincente Quarto #4

SEMIFINALI – EVENTUALE GARA-4 – 23-24 Maggio 2026

Sabato 23 Maggio ore 20:45 – BCC CentropadanaLodi contro Ubroker Bassano

Domenica 24 Maggio ore 18:00 – Vincente Quarto #4 contro Hockey Trissino