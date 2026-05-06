Hockey pista: Valdagno travolge Monza e raggiunge Trissino nelle semifinali scudetto!

Con una poderosa prova di forza, Valdagno batte Monza e dopo sette anni di assenza stacca il biglietto per la semifinale scudetto della Serie A 2025-2026 di hockey su pista. La squadra veneta si è infatti aggiudicata gara-3 valida per i quarti di finale, rendendosi artefice di una partita di grande carattere terminata con il punteggio di 7-2.

Roboante l’inizio dei padroni di casa, andati in vantaggio al 16:37 del primo tempo con Crocco, preludio del raddoppio arrivato al 15:26 con Barbosa Sanches. I brianzoli però non ci stanno e, dopo una manciata di secondi, accorciano le distanze con Pesavento, fino a pareggiare i conti all’8:16 con Colamaria.

La Why Not incassa il colpo e riparte subito. Così, all’8:11, si riporta nuovamente avanti ancora con Barbosa Sanches, dando il la ad una fuga caratterizzata dal poker calato Honorio Santos al 2:54 e dagli altri tre sigilli timbrati nel secondo tempo grazie a Diquigiovanni (19:46), ancora Barbosa Sanches (11:30) e Giulio Cocco (1:10) su tiro diretto.

La Serie A1 tornerà il 12 maggio con la gara-1 della semifinale scudetto che vedrà confrontarsi Bassano e Lodi. Tissino e Lodi scenderanno in campo invece il giorno successivo.