Hockey pista: la Coppa Italia è di Trissino! Bassano sconfitto in finale

Il titolo resta tra le mani di Trissino. La compagine veneta ha vinto nuovamente la Coppa Italia 2025-2026 di hockey su pista, battendo con un sonoro 4-1 l’ostica rivale Bassano al termine di un derby estremamente combattuto, in cui a fare la differenza è stata la lucidità sotto porta. Per i blucelesti è la quarta Coppa della storia, nonché il tredicesimo trofeo complessivo.

Il match è stato indirizzato fin dal primo tempo con una sassata di Davide Gavioli, arrivata dopo appena quattro minuti. Un sigillo che segna un ritmo forsennato all’interno della disputa, ricchissima di occasioni da ambo le parti ma senza una vera scossa.

Non a caso tutto si decide nella ripresa, dopo ben dieci minuti di gioco. Al 15:35 infatti Trissino trova l’architettura perfetta e mette a referto il tiro del raddoppio con Piccoli, per poi calare il tris al 7:58 con Pereira Morais. Bassano cerca la rimonta disperata accorciando le distanze con Riba Ovejero a tre minuti dalla fine, tentando di risalire la china alla disperata.

Ma a chiudere i giochi ci penserà Chanca Silva che, a meno di un minuto dalla fine del secondo tempo, sfodera il colpo che permette ai detentori del titolo di calare il poker, facendo esplodere di gioia il pubblico gremito del Pala Dante.