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Hockey Pista

Hockey pista: Bassano e Trissino volano nei posticipi di A1

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21 secondi fa

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Per approfondire:
Trissino Bassano - Hockey pista - FISR - Michele Brunello
Trissino Bassano - Hockey pista - FISR - Michele Brunello

La 22esima giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista è stata ufficialmente archiviata. I posticipi domenicali hanno restituito i loro verdetti “ridisegnando” la classifica.

Goleade per Bassano, 2-9 in casa del Breganze, e Trissino, addirittura 12-1 fra le mura amiche contro Monza, al netto dello svantaggio iniziale.

Giallorossi davanti in classifica di un punto sui rivali: 57 per Bassano, 56 per Trissino in 22 partite disputate. Di seguito il recap di tutta la giornata: tabellini, risultati e classifica.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 22 – Programma e Designazioni Arbitrali
Sabato 14 Marzo 2026 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi
BCC CENTROPADANA LODI – TR AZZURRA NOVARA = 2-2 (1-2, 1-0)
Lodi: Barozzi, Antonioni (C), Compagno, Borgo, Faccin – Borregan, Nadini, Giovannetti, Monticelli, Porchera – All. Bresciani
TR Azzurra Novara: Fongaro, Maniero G (C), Gavioli G, Illuzzi, Torres – Moyano, Dinis, Brusa, De Palo, Pigato – All. Tataranni
Marcatori: 1° tempo: 4’45” Torres (NOV), 12’43” Brusa (NOV), 24’03” Antonioni (LOD) – 2° tempo: 20’39” Borgo (sup.num) (LOD)
Espulsioni: 2° tempo: 18’46” Torres (2′) (NOV)
Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) e Giacomo Vischio di Thiene (VI)

Sabato 14 Marzo 2026 – ore 20:45 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)
H.C. FORTE DEI MARMI – WHY SPORT VALDAGNO = 4-4 (1-1, 3-3)
Forte dei Marmi: Gnata, Ballestero, Bozzetto L, Lopez, Giovannelli T – Checchetto, Raffaelli, Cacciaguerra, Giovannelli L, Ciupi – All. Crudeli
Why Sport Valdagno: Vieira, Seixas, Diquigiovanni (C), Sanches, Honorio – Crocco N, Crocco F, Piccoli Giu, Tomba, Vallortigara – All. Mascarenhas
Marcatori: 1° tempo: 1’17” Giovannelli T (FDM), 3’37” Diquigiovanni (VAL) – 2° tempo: 2’25” Lopez (FDM), 3’31” Tomba (VAL), 4’54” Giovannelli T (FDM), 11’18” Honorio (VAL), 19’08” Sanches (VAL), 22’54” Lopez (FDM)
Espulsioni: 2° tempo: 14’52” Diquigiovanni (2′) (VAL)
Arbitri:Alessandro Eccelsi di Novara e Simone Brambilla di Agrate (MB)

Sabato 14 Marzo 2026 – ore 20:45 – Pista Antonio Armeni di Follonica (GR)
INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA – C.P. GROSSETO 1951 = 9-8 (4-3, 5-5)
Innocenti Costruzioni Follonica: Rubega, Pagnini F, Banini D (C), Banini F, Vega – Fantozzi, Maggi A, Bracali, Pascual, Riva – All. Bellan
Grosseto: Squarcia, Barragan, Paghi, Saavedra, Vargas – Sillero, Barbieri N, Schiavo, Giabbani, Bruni – All. Mariotti M
Marcatori: 1° tempo: 0’23” Banini D (FOL), 6’37” Vega (FOL), 6’42” Barragan (rig) (GRO), 9’25” Banini F (FOL), 12’31” Saavedra (GRO), 16’28” Barragan (GRO), 20’51” Banini F (FOL) – 2° tempo: 5’05” Banini D (tir.dir) (FOL), 12’46” Vargas (tir.dir) (GRO), 17’36” Banini D (sup.num) (FOL), 18’01” Fantozzi (FOL), 18’41” Saavedra (GRO), 19’26” Vega (FOL), 22’17” Barragan (sup.num) (GRO), 22’28” Banini D (tir.dir) (FOL), 23’39” Saavedra (GRO), 24’18” Vargas (GRO)
Espulsioni: 1° tempo: 9’46” Pagnini F (2′) (FOL) e Fantozzi (2′) (FOL), 10’24” Barragan (2′) (GRO) – 2° tempo: 6’26” Banini F (2′) (FDL), 16’32” Barbieri N (2′) (GRO), 21’06” Vega (rosso) (FOL)
Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Franco Ferrari di Viareggio (LU)

Domenica 15  Marzo 2026 – ore 18:00 – PalaFerrarin di Breganze (VI)
HOCKEY BREGANZE – UBROKER BASSANO = 2-9 (2-4, 0-5)
Breganze: Tagliapietra Giu, Agostini P (C), Volpe T, Tagliapietra Ant, Cairo – Tagliapietra Gio, Costenaro, Volpe J, Todeschini – All. Perea
Ubroker Bassano: Verona M, Ipinazar F, Ipinazar P, Pozzato, Riba – Scuccato (C), Giuliani, Posito, Cardella, Grimalt – All. Bertolucci A
Marcatori: 1° tempo: 6’12” Riba (BAS), 8’21” Posito (sup.num) (BAS), 8’50” Posito (BAS), 9’56” Riba (BAS), 13’58” Volpe (rig) (BRE), 16’52” Agostini (BRE) – 2° tempo: 2’08” Riba (BAS), 3’36” Riba (BAS), 8’31” Posito (BAS), 9’31” Cardella (BAS), 17’02” Cardella (BAS)
Arbitri: Cristiano Parolin di Bassano (VI) e Davide Marcolin di Lusiana (VI)

Domenica 15 Marzo 2026 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)
HOCKEY TRISSINO – TEAMSERVICECAR H.R.C. MONZA = 12-1 (4-1, 8-0)
Trissino: Sgaria, Cocco G (C), Gavioli D, Morais, SilvaG – Malagoli, Almeida, Mendez, Piccoli Gio, Zampoli – All. Pinto J
TeamServiceCar Monza: Velazquez, Galimberti (C), Bielsa, Colamaria, Olmos – Marzonetto, Zucchetti, Pesavento M, Ponti, Borgonovo – All. Jaquierz
Marcatori: 1° tempo: 4’30” Marzonetto (MNZ), 7’10” Cocco (TRI), 13’58” Malagoli (TRI), 14’22” Cocco (TRI) – 2° tempo: 2’21” Silva G (TRI), 11’00” Morais (TRI), 12’02” Morais (TRI), 17’35” Silva G (TRI), 19’59” Mendez (rig) (TRI), 21’38” Mendez (TRI), 23’46” Morais (TRI)
Arbitri: Andrea Davoli di Modena e Edoardo Pigato di Montecchio (VI)

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 22 -SABATO 14 E DOMENICA 15 MARZO E POSTICIPI COPPE EUROPEE

25/3/26 ore 20:45 A.F.P. Giovinazzo C.G.C. Viareggio
14/3/26 ore 20:45 H.C. Forte dei Marmi H.C. Valdagno 4-4
14/3/26 ore 20:45 Follonica Hockey 1952 C.P. Grosseto 1951 9-8
14/3/26 ore 20:45 Amatori Wasken Lodi Azzurra Novara 2-2
25/3/26 ore 20:45 Hockey Sarzana H.C. Castiglione
14/3/26 ore 20:45 Hockey Breganze Hockey Bassano 1954 2-9
15/3/26 ore 18:00 Hockey Trissino H.R.C. Monza 12-1

CLASSIFICA GENERALE

# Squadra Punti Partite Giocate Differenza gol Ultime 3 gare
1 Ubroker H.Bassano 1954 57 22 68 V-V-V
2 Hockey Trissino 56 22 112 V-V-V
3 C.G.C. Viareggio 47 21 25 V-V-S
4 Why Sport H.C. Valdagno 45 22 31 V-V-P
5 Amatori Wasken Lodi 43 22 30 V-V-P
6 TeamService Car H.R.C. Monza 39 22 9 S-V-S
7 C.P. Grosseto 1951 31 22 6 P-V-S
8 Innocenti Costruzioni Follonica H. 28 22 -8 V-S-V
9 Hockey Sarzana 25 21 -12 S-S-S
10 H.C. Forte dei Marmi 18 21 -26 S-S-P
11 TR Azzurra Novara 17 22 -22 P-S-P
12 Indeco A.F.P. Giovinazzo 14 21 -30 V-S-S
13 Blue Factor H.C. Castiglione 10 21 -69 S-S-V
14 Hockey Breganze 6 22 -115 S-S-S
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