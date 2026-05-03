Hockey pista: Lodi batte Viareggio anche in gara-2 ed approda alle semifinali Scudetto in Serie A1

La favola continua. Lodi archivia la pratica Viareggio e passa il turno. La squadra lombarda ha vinto anche gara-2 dei quarti di finale validi per la Serie A 2025-2026 di hockey su pista, raggiungendo così la semifinale e ribaltando completamente il pronostico della vigilia. Ottima la prestazione della BCC Centropadana, la quale ha arginato i rivali per 5-2.

Ad aprire le marcature è stato Antonioni che, al 16:14, ha messo a referto il colpo dell’1-0, salvo poi subire il pareggio dei toscani che, al 19:54, ripristinano gli equilibri con Toner Galindo.

Lodi allora risponde, siglando il 2-1 ancora con Antonioni. Viareggio però non ci sta e , un minuto dopo, riporta di nuovo il parziale sul 2-2 con Lombardi. Il vero strappo della squadra giallorossa arriva al 10:33 del secondo periodo, con la rete del 3-2 firmata da Faccin, preludio del poker di Compagno e della manita di Borregan, entrambe segnate nell’ultimo minuto.

Domani, domenica 3 maggio, si giocherà la disputa tra Novara e Bassano, con i veneti avanti 0-1 nella serie dopo la vittoria di gara-1.