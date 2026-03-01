Hockey pista: Bassano e Trissino se ne vanno definitivamente in Serie A1

La 21esima giornata della stagione regolare della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista è andata ufficialmente in archivio, in un turno spalmato su tre giorni che ha consegnato delle gerarchie chiare alla classifica, soprattutto nelle zone alte.

Le vittorie del Bassano, 5-2 sul Follonica, e soprattutto del Trissino, 2-7 in casa del CGC Viareggio, hanno certificato la fuga delle formazioni vicentine, in un quadro che ha visto anche i successi sparsi di Monza (5-1) al Sarzana, Grosseto (5-1 nel derby toscano col Forte dei Marmi), Lodi (4-5 a Giovinazzo), Valdagno (8-4 al Novara) e Castiglione (11-4 sul Breganze).

Di seguito i tabellini, il riepilogo e la classifica aggiornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 21 – Programma e Designazioni Arbitrali