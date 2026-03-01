Hockey Pista
Hockey pista: Bassano e Trissino se ne vanno definitivamente in Serie A1
La 21esima giornata della stagione regolare della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista è andata ufficialmente in archivio, in un turno spalmato su tre giorni che ha consegnato delle gerarchie chiare alla classifica, soprattutto nelle zone alte.
Le vittorie del Bassano, 5-2 sul Follonica, e soprattutto del Trissino, 2-7 in casa del CGC Viareggio, hanno certificato la fuga delle formazioni vicentine, in un quadro che ha visto anche i successi sparsi di Monza (5-1) al Sarzana, Grosseto (5-1 nel derby toscano col Forte dei Marmi), Lodi (4-5 a Giovinazzo), Valdagno (8-4 al Novara) e Castiglione (11-4 sul Breganze).
Di seguito i tabellini, il riepilogo e la classifica aggiornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista.
TEAMSERVICECAR MONZA – HOCKEY SARZANA = 5-1 (3-1, 2-0)
TeamServiceCar Monza: Velazquez, Galimberti (C), Marzonetto, Bielsa, Olmos – Zucchetti, Colamaria, Pesavento M, Ponti, Borgonovo – All. Jaquierz
Sarzana: Corona, Borsi (C), Rubio, Manrique, Munne – De Rinaldis, Tabarelli, Lavagetti, Angeletti, Grossi – All. Festa
Marcatori: 1° Tempo: 6’51” Marzonetto (MNZ), 10’05” Olmos (MNZ), 16’31” Zucchetti (MNZ), 18’52” Munne (SAR) – 2° tempo: 6’03” Bielsa (MNZ), 7’53” Bielsa (MNZ)
Espulsioni: 2° tempo: 22’10” Tabarelli (2′) (SAR)
Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Giacomo Vischio di Thiene (VI)
Sabato 28 Febbraio 2026 – ore 20:00 – PalaPansini di Giovinazzo (BA)
INDECO A.F.P. GIOVINAZZO – BCC CENTROPADANA LODI = 4-5 (3-2, 1-3)
Indeco AFP Giovinazzo: Bovo, Amato (C), Cardoso, Mura, Mezzina – Clavel, Maturano, Turturro, Monticelli F, Dangelico – All. Marzella
BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Antonioni (C), Compagno, Borgo, Faccin – Giovannetti, Borregan, Nadini, Monticelli G, Porchera – All. Bresciani
Marcatori: 1° tempo: 1’10” Compagno (LOD), 7’31” Mura (AFP), 11’10” Faccin (LOD),22’24” Faccin (LOD), 22’33” Monticelli F (AFP) – 2° tempo: 19’43” Borgo (Tir.dir) (LOD), 22’21” Borregan (LOD), 22’40” Amato (rig) (AFP), 24’31” Cardoso (AFP)
Espulsioni: 1° tempo: 6’53” Borgo (2′) (LOD), 24’07” Borregan (2′) (LOD) – 2° tempo: 3’16” Mura (2′) (AFP)
Arbitri: Paolo Moresco di Marostica (VI) e Davide Marcolin di Salcedo (VI)
Sabato 28 Febbraio 2026 – ore 20:45 – Pista Mario Parri di Grosseto
C.P. GROSSETO 1951 – H.C. FORTE DEI MARMI = 5-1 (3-0, 2-1)
Grosseto: Granados, Saavedra (C), Barbieri N, Barragan, Sillero – Vargas, Paghi, Schiavo, Giabbani, Peruzzi – All. Mariotti M
Forte dei Marmi: Gnata (C), Bozzetto L, Ballestero D, Duhalde, Lopez – Cacciaguerra, Giovannelli T, Checchetto, Raffaelli, Ciupi – All. Crudeli
Marcatori: 1° tempo: 4’34” Barragan (GRO), 17’16” Barbieri N (GRO), 18’39” Paghi (GRO) – 2° tempo: 6’34” Duhalde (FDM), 11’02” Vargas (GRO), 15’12” Barragan (rig) (GRO)
Espulsioni: 1° tempo: 6’34” Bozzetto L (2′) (FDM) – 2° tempo: 13’00” Vargas (2′) (GRO)
Arbitri: Carlo Iuorio di Salerno e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA)
Sabato 28 Febbraio 2026 – ore 20:45 – PalaLido di Valdagno (VI)
WHY SPORT VALDAGNO – TR AZZURRA NOVARA = 8-4 (4-1, 4-3)
Why Sport Valdagno: Vieira, Diquigiovanni (C), Seixas, Sanches, Honorio – Crocco N, Crocco F, Piccoli Giu, Tomba, Vallortigara F – All. Mascarenhas
TR Azzurra Novara: Fongaro, Maniero (C), Gavioli G, Illuzzi, Torres – Moyano, Dinis, Brusa, De Palo, Pigato – All. Tataranni
Marcatori: 1° tempo: 4’52” Sanches (VAL),8’59” Illuzzi (NOV), 16’19” Honorio (rig) (VAL), 20’47” Gavioli G (NOV), 24’48” Seixas (VAL) – 2° tempo: 4’26” Seixas (VAL), 4’44” Sanches (VAL), 7’17” Dinis (NOV), 11’58” Diquigiovanni (VAL), 13’50” Diquigiovanni (VAL), 18’40” Piccoli Giu (sup.num) (VAL), 24’12” Torres (NOV)
Espulsioni: 2° tempo: 9’52” Torres (2′) (NOV), 17’30” Maniero (2′) (NOV)
Arbitri: Andrea Davoli di Modena e Giorgio Fontana di Milano
Domenica 1 Marzo 2026 – ore 18:00 – PalaBarsacchi di Viareggio (LU)
C.G.C. VIAREGGIO – HOCKEY TRISSINO = 2-7 (2-3, 0-4)
CGC Viareggio: Gomez, D’Anna (C), Cinquini, Torner, Ambrosio – Rosi, Muglia, Lombardi, Poletti Fra, Poletti Fil – all. De Gerone
Trissino: Sgaria, Gavioli D, Mendez, Malagoli, Piccoli Gio – Cocco (C), Morais, Almeida, Silva G, Zampoli – All. Pinto J
Marcatori: 1° tempo: 3’34” D’Anna (CGC), 17’32” Silva G (TRI), 20’16” Morais (TRI), 20’36” Ambrosio (CGC), 24’52” Piccoli Gio (TRI) – 2° tempo: 1’57” Morais (TRI), 5’05” Almeida (TRI), 8’55” Gavioli (TRI), 12’04” Mendez (TRI)
Espulsioni. 2° tempo: 22’54” Gavioli (2′) (TRI)
Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Francesco Stallone di Giovinazzo (BA)
Domenica 1 Marzo 2026 – ore 18:00 – Casa Mora di Castiglione della Pescaia (GR)
BLUE FACTOR CASTIGLIONE – HOCKEY BREGANZE = 11-4 (8-1, 3-3)
Blue Factor Castiglione: Saitta (C), Maldini, Escobar, Esquibel, Lasorsa – Cabiddu, Bracali D, Guarguaglini, Montauti F, Irace – All. Bracali
Breganze: Tagliapietra Giu, Agostini P (C), Costenaro, Tagliapietra Gio, Cairo – Volpe T, Tagliapietra Ant, Puccinelli, Volpe J, Isoscelli – All. Perea
Marcatori: 1° tempo: 1’36” Lasorsa (CAS), 1’57” Esquibel (CAS), 2’08” Volpe T (rig) (BRE), 7’43” Lasorsa (CAS), 11’21” Esquibel (CAS), 16’37” Lasorsa (CAS), 16’51” Lasorsa (rig) (CAS), 17’53” Escobar (CAS), 21’55” Cabiddu (CAS) – 2° tempo: 2’31” Lasorsa (CAS), 3’01” Cabiddu (rig) (CAS) 4’22” Cabiddu (CAS), 6’43” Agostini (BRE), 8’23” Tagliapietra Gio (BRE), 20’29” Agostini P (BRE)
Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Mauro Giangregorio di Giovinazzo (BA)
Domenica 1 Marzo 2026 – ore 18:00 – PalaUbroker di Bassano (VI)
UBROKER BASSANO – INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA = 5-2 (2-1, 3-1)
Ubroker Bssano: Verona M, Montigel, Ipinazar F, Pozzato (C), Riba – Giuliani, Ipinazar P, Posito, Cardella, Girardi – All. Bertolucci A
Innocenti Costruzioni Follonica: Rubega, Banini D (C), Pagnini F, Banini F, Fantozzi – Vega, Pascual, Bracali C, Maggi A, Riva – All. Bellan
Marcatori: 1° tempo: 1’53” Riba (BAS), 12’04” Fantozzi (Rig) (FOL), 17’09” Riba (rig) (BAS) – 2° tempo: 6’55” Cardella (BAS), 11’27” Banini F (FOL), 15’21” Ipinazar P (BAS), 22’32” Montigel (BAS)
Arbitri: Louis Hyde di Breganze (VI) e Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)
CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 21 – VENERDI’ 27 SABATO 28 E DOMENICA 1° MARZO
|27/2/26 ore 21:00
|H.R.C. Monza
|Hockey Sarzana
|5-1
|28/2/26 ore 20:00
|A.F.P. Giovinazzo
|Amatori Wasken Lodi
|4-5
|28/2/26 ore 20:45
|C.P. Grosseto 1951
|H.C. Forte dei Marmi
|5-1
|28/2/26 ore 20:45
|H.C. Valdagno
|Azzurra Novara
|8-4
|28/2/26 ore 21:00
|C.G.C. Viareggio
|Hockey Trissino
|2-7
|1/3/26 ore 18:00
|H.C. Castiglione
|Hockey Breganze
|11-4
|1/3/26 ore 18:00
|Hockey Bassano 1954
|Follonica Hockey 1952
|5-2
CLASSIFICA GENERALE
|#
|Squadra
|Punti
|Partite Giocate
|Differenza gol
|Ultime 3 gare
|1
|Ubroker H.Bassano 1954
|54
|21
|61
|V-V-V
|2
|Hockey Trissino
|53
|21
|101
|V-V-V
|3
|C.G.C. Viareggio
|47
|21
|25
|V-V-S
|4
|Why Sport H.C. Valdagno
|44
|21
|31
|S-V-V
|5
|Amatori Wasken Lodi
|42
|21
|30
|S-V-V
|6
|TeamService Car H.R.C. Monza
|39
|21
|20
|V-S-V
|7
|C.P. Grosseto 1951
|31
|21
|7
|S-P-V
|8
|Innocenti Costruzioni Follonica H.
|25
|21
|-9
|S-V-S
|9
|Hockey Sarzana
|25
|21
|-12
|S-S-S
|10
|H.C. Forte dei Marmi
|17
|21
|-26
|S-S-S
|11
|TR Azzurra Novara
|16
|21
|-22
|S-P-S
|12
|Indeco A.F.P. Giovinazzo
|14
|21
|-30
|V-S-S
|13
|Blue Factor H.C. Castiglione
|10
|21
|-69
|S-S-V
|14
|Hockey Breganze
|6
|21
|-106
|S-S-S