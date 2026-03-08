Hockey Pista
Hockey pista: la finale di Coppa Italia sarà Trissino-Bassano
Le padrone della Serie A1 non sbagliano in Coppa Italia. Il fine settimana dell’hockey pista, riservato alla seconda competizione nazionale, non manda in scena sorprese nei primi atti della Final Four 2026. Nella semifinale d’apertura – al PalaDante – il Bassano ha infatti spazzato via 6-1 il Viareggio preparandosi il terreno per lo scontro con i padroni di casa, visto che il Trissino ha portato via il Valdagno addirittura con un roboante 9-1. Domani il testa a testa, dalle ore 18.00: chi la spunterà? Il Trissino si riconfermerà nell’albo d’oro oppure tornerà a regnare il Bassano che non vince la coppa dal 2003-2004? La risposta domani in pista.
COPPA ITALIA A1 – FINAL FOUR – SEMIFINALI – PalaDante di Trissino – Sabato 7 marzo 2026
Ore 15:00 – UBROKER BASSANO x C.G.C. VIAREGGIO = 6-1 (2-0, 4-1)
Ubroker Bassano: Grimalt, Montigel, Ipinazar F, Pozzato, Riba – Giuliani, Scuccato (C), Posito, Cardella, Verona M – All. Bertolucci A
CGC Viareggio: Gomez, Cinquini, Torner, D’Anna (C), Ambrosio – Rosi, Muglia, Lombardi, Poletti Fra, Poletti Fil – All. De Gerone
Marcatori: 1° tempo: 13’59” Ipinazar F (BAS), 17’13” Montigel (BAS) – 2° tempo: 4’59” Riba (BAS), 9’13” Posito (BAS), 13’57” Pozzato (BAS), 18’14” Rosi (CGC), 23’09” Cardella (BAS)
Espulsioni: 1° tempo: 23’41” Scuccato (2′) (BAS), 24’25” Montigel (2′) (BAS)
Arbitri: Louis Hyde di Breganze (VI) ed Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)
Ore 21:00 – HOCKEY TRISSINO x WHY SPORT VALDAGNO = 9-1 (3-1, 6-0)
Trissino: Sgaria, Cocco (C), Silva G, Mendez, Gavioli D – Morais, Malagoli, Almeida, Piccoli Gio, Zampoli – All. Pinto J
Why Sport Valdagno: Vieira, Diquigiovanni (C), Seixas, Sanches, Honorio – Crocco N, Crocco N, Piccoli Giu, Tomba, Vallortigara F – All. Mascarenhas
Marcatori: 1° tempo: 11’40” Morais (TRI), 11’52” Piccoli Gio (TRI), 15’51” Mendez (TRI), 20’58” Diquigiovanni (VAL) – 2° tempo: 12’31” Morais (sup.num) (TRI), 12’54” Mendez (sup.num) (TRI), 17’08” Morais (TRI), 20’16” Malagoli (TRI), 24’06” Morais (TRI), 24’56” Mendez (TRI)
Espulsioni: 1° tempo: 3’33” Sgaria (2′) (TRI) – 2° tempo: 11’15” Sanches (2′) (VAL)
Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Matteo Galoppi di Follonica (GR)
COPPA ITALIA A1 – FINAL FOUR – FINALE – PalaDante di Trissino – Domenica 8 marzo 2026
Ore 18:00 – HOCKEY TRISSINO x UBROKER BASSANO 1954
Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Filippo Fronte di Novara
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Francesco Ferrari e Paolo Virdi