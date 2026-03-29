Hockey Pista
Hockey pista: Trissino strapazza Bassano nella Serie A1. Scontro diretto che cambia la classifica
Nel testa a testa che ha chiuso la 24esima giornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, il Trissino ha vinto nettamente sul Bassano, in uno scontro diretto attesissimo.
Giulio Cocco e compagni si sono imposti addirittura 10-1 sui rivali, in una partita senza storia: primo tempo 4-0, secondo tempo con gap ancora più largo. Scatenati, fra gli altri, Mendez (3 gol), Alvaro Morais e Joao Almeida (2 gol a testa).
Con questa affermazione, Trissino scavalca in vetta alla classifica direttamente Bassano: i biancoblu volano a 62, mentre i giallorossi restano a 60. Di seguito i tabellini di tutta la 24esima giornata, e la classifica aggiornata.
INDECO A.F.P. GIOVINAZZO – BLUE FACTOR CASTIGLIONE = 8-3 (4-1, 4-2)
Indeco AFP Giovinazzo: Bovo, Clavel, Mezzina, Cardoso, Mura – Amato (C), Maturano, Monticelli, Turturro, Dangelico – All. Marzella
Blue Factor Castiglione: Saitta, Cabiddu, Escobar, Esquibel, Lasorsa – Maldini, Guarguaglini, Bracali D, Bracali T, Irace – All. Bracali M
Marcatori: 1° tempo: 5’08” Mura (AFP), 10’35” Maturano (AFP), 14’57” Cardoso (AFP), 16’17” Clavel (AFP), 17’00” Lasorsa (CAS) – 2° tempo: 0’21” Clavel (sup.num) (AFP), 5’26” Mura (AFP), 7’04” Cardoso (AFP), 7’58” Esquibel (CAS), 10’05” Esquibel (CAS), 15’01” Mura (AFP)
Espulsioni: 1° tempo: 25’00” Cabiddu (2′) (CAS)
Arbitri: Cristiano Parolin di Bassano (VI) e Giorgio Fontana di Milano
Sabato 28 Marzo 2026 – ore 20:45 – Pista Antonio Armeni di Follonica (GR)
INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA – TR AZZURRA NOVARA = 8-1 (1-0, 7-1)
Innocenti Costruzioni Follonica: Mugnaini, Banini D (C), Bracali C, Banini F, Vega – Fantozzi, Pagnini F, Pascual, Maggi A, Rubega – All. Silva S
TR Azzurra Novara: Fongaro, Maniero (C), Illuzzi, Gavioli G, Torres – Moyano, Brusa, Dinis, De Palo, Pigato – All. Tataranni
Marcatori: 1° tempo: 20’58” Bracali D (FOL) – 2° tempo: 4’46” Fantozzi (FOL), 7’54” Banini F (rig )(FOL), 12’00” Vega (FOL), 12’31” Banini D (FOL), 13’40” Illuzzi (rig) (NOV), 15’33” Banini D (FOL), 19’25” Banini F (FOL), 23’14” Maggi A (FOL)
Espulsioni: 2° tempo: 2’04” Vega (2′) (FOL), 11’21” Torres (2′) (NOV)
Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Carlo Iuorio di Salerno
Sabato 28 Marzo 2026 – ore 20:45 – PalaFerrarin di Breganze (VI)
HOCKEY BREGANZE – WHY SPORT VALDAGNO = 5-7 (2-3, 2-4)
Breganze: Tagliapietra Giu, Agostini P (C), Volpe T, Tagliapietra Gio, Cairo – Tagliapietra Ant, Costenaro, Agostini N, Volpe J, Todeschini – All. Perea
Why Sport Valdagno: Vieira, Seixas, Diquigiovanni (C), Crocco N, Honorio – Sanches, Crocco F, Piccoli Giu, Cocco M, Vallortigara F – All. Mascarenhas
Marcatori: 1° tempo: 6’47” Honorio (VAL), 14’16” Cairo (BRE), 17’12” Honorio (VAL), 17’34” Sanches (VAL), 17’50” Agostini P (BRE) – 2° tempo: 4’26” Seixas (VAL), 8’55” Cairo (BRE), 14’32” Tagliapietra Ant (BRE), 18’54” Sanches (tir.dir)(VAL), 20’10” Agostini P (tir.dir) (BRE), 21’58” Sanches (sup.num) (VAL), 24’54” Crocco F (VAL)
Espulsioni: 1° tempo: 13’06” Honorio (2′) (VAL), 24’48” Honorio (2′) (VAL) – 2° tempo: 20’35” Tagliapietra Giu (rosso) (BRE)
Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) ed Edoardo Pigato di Montecchio (VI)
Sabato 28 Marzo 2026 – ore 20:45 – Pala Hockey Giuliano Tori di Sarzana (SP)
HOCKEY SARZANA – C.P. GROSSETO 1951 = 4-5 (2-3, 2-2)
Sarzana: Corona, Borsi (C), Rubio, Munne, De Rinaldis – Tabarelli, Manrique, Lagomarsini, Grossi – All. Festa
Grosseto: Squarcia, Barbieri N, Barragan, Saavedra (C), Sillero – Paghi, Schiavo, Giabbani, Cardi, Bruni – All. Mariotti M
Marcatori: 1° tempo: 8’09” Sillero (GRO), 12’52” Manrique (SAR), 20’02” Sillero (GRO), 24’17” Rubio (SAR), 24’56” Schiavo (sup.num) (GRO) – 2° tempo: 0’29” Saavedra (sup.num) (GRO), 2’57” Schiavo (sup.num) (GRO), 8’36” Munne (SAR), 17’13” Tabarelli (SAR)
Espulsioni: 1° tempo: 24’44” Borsi (rosso) (SAR)
Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Giacomo Vischio di Thiene (VI)
Sabato 28 Marzo 2026 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi
BCC CENTROPADANA LODI – H.C. FORTE DEI MARMI = 3-1 (2-0, 1-1)
BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Compagno, Antonioni (C), Faccin, Borgo – Borregan, Giovannetti, Nadini, Zanelli, Porchera – All. Bresciani
Forte dei Marmi: Gnata, Duhalde, Ballestero, Bozzetto, Lopez – Checchetto, Giovanelli T, Cacciaguerra, Raffaelli, Ciupi – All. Crudeli
Marcatori: 1° tempo: 8’31” Faccin (LOD), 15’21” Compagno (sup.num) (LOD) – 2° tempo: 6’59” Lopez (FDM), 15’5″ Borregan (LOD)
Espulsioni: 1° tempo: 14’56” Ballestero (2′) (FDM)
Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA)
Sabato 28 Marzo 2026 – ore 20:45 – PalaBarsacchi di Viareggio (LU)
C.G.C. VIAREGGIO – TEAMSERVICECAR MONZA = 4-1 (1-0, 3-1)
CGC Viareggio: Gomez, D’Anna (C), Cinquini, Torner, Ambrosio – Muglia, Rosi, Lombardi, Poletti Fra, Poletti Fil – All. De Gerone
TeamServiceCar Monza: Velazquez, Galimberti (C), Bielsa, Colamaria, Olmos – Marzonetto, Zucchetti, Pesavento M, Gariboldi, Borgonovo – All. Jaquierz
Marcatori: 1° tempo: 11’37” Cinquini (CGC) – 2° tempo: 1’09″Zucchetti (MNZ), 12’54” Torner (rig) (CGC), 16’01” Lombardi (CGC), 24’09” Lombardi (CGC), 24’40” Ambrosio (CGC)
Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Davide Marcolin di Lusiana (VI)
Domenica 29 Marzo 2026 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)
HOCKEY TRISSINO – UBROKER BASSANO 10-1
Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Luca Molli di Viareggio (LU)
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Gabriele Pellizzaro e Nicola Ciatti
CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 24 -SABATO 28 E DOMENICA 29 MARZO
|28/3/26 ore 20:00
|A.F.P. Giovinazzo
|H.C. Castiglione
|8-3
|28/3/26 ore 20:45
|Amatori Wasken Lodi
|H.C. Forte dei Marmi
|3-1
|28/3/26 ore 20:45
|Hockey Breganze
|H.C. Valdagno
|5-7
|28/3/26 ore 20:45
|Hockey Sarzana
|C.P. Grosseto 1951
|4-5
|28/3/26 ore 20:45
|Follonica Hockey 1952
|Azzurra Novara
|8-1
|28/3/26 ore 21:00
|C.G.C. Viareggio
|H.R.C. Monza
|5-1
|29/3/26 ore 18:00
|Hockey Trissino
|Hockey Bassano 1954
|10-1
CLASSIFICA GENERALE
|#
|Squadra
|Punti
|Partite Giocate
|Differenza gol
|Ultime 3 gare
|1
|Hockey Trissino
|62
|24
|132
|V-V-V
|2
|Ubroker H.Bassano 1954
|59
|24
|59
|V-V-S
|3
|C.G.C. Viareggio
|51
|24
|26
|P-S-V
|4
|Why Sport H.C. Valdagno
|51
|24
|37
|P-V-V
|5
|Amatori Wasken Lodi
|47
|24
|32
|P-P-V
|6
|TeamService Car H.R.C. Monza
|42
|24
|6
|S-V-S
|7
|C.P. Grosseto 1951
|37
|24
|14
|S-V-V
|8
|Innocenti Costruzioni Follonica H.
|31
|24
|-5
|V-S-V
|9
|Hockey Sarzana
|28
|24
|-8
|S-V-S
|10
|TR Azzurra Novara
|20
|24
|-27
|P-V-S
|11
|Indeco A.F.P. Giovinazzo
|20
|24
|-23
|S-V-V
|12
|H.C. Forte dei Marmi
|18
|24
|-30
|P-S-S
|13
|Blue Factor H.C. Castiglione
|10
|24
|-80
|S-S-S
|14
|Hockey Breganze
|6
|24
|-122
|S-S-S