Hockey pista: Trissino strapazza Bassano nella Serie A1. Scontro diretto che cambia la classifica

Nel testa a testa che ha chiuso la 24esima giornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, il Trissino ha vinto nettamente sul Bassano, in uno scontro diretto attesissimo.

Giulio Cocco e compagni si sono imposti addirittura 10-1 sui rivali, in una partita senza storia: primo tempo 4-0, secondo tempo con gap ancora più largo. Scatenati, fra gli altri, Mendez (3 gol), Alvaro Morais e Joao Almeida (2 gol a testa).

Con questa affermazione, Trissino scavalca in vetta alla classifica direttamente Bassano: i biancoblu volano a 62, mentre i giallorossi restano a 60. Di seguito i tabellini di tutta la 24esima giornata, e la classifica aggiornata.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 24 – Programma e Designazioni Arbitrali