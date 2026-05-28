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Hockey Pista

Hockey pista: Trissino-Bassano, il duello che vale il tricolore

Pubblicato

51 minuti fa

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Per approfondire:
Trissino Hockey Pista - FISR - Veronica Preto
Trissino Hockey Pista - FISR - Veronica Preto

Dopo un lungo percorso fatto di un’intensa regular season e di playoff davvero emozionanti, la Serie A1 di hockey su pista è pronta ad assegnare il proprio titolo tricolore per la stagione 2025-2026. Il duello è quello più atteso, alla fine culminato del faccia a faccia che varrà lo scudetto: Trissino-Bassano.

Si comincia domenica 31 maggio al PalaDante, Trissino avrà il vantaggio del fattore campo e proverà a bissare il campionato vinto l’anno scorso: se così fosse per i biancoblu sarebbe la 4a vittoria in 5 anni. Dall’altra parte il Bassano: i giallorossi tornano a questo livello dopo 17 anni, con l’obiettivo di provare a cucirsi sulla maglia uno scudetto che manca appunto dal 2008-2009.

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A partire favorito sarà il Trissino, ma attenzione perché una serie così scandita da un calendario che prevede partite ogni tre giorni, domenica-mercoledì, può nascondere insidie e rivelare rendimenti clamorosi da parte di giocatori che possono totalmente scompaginare ogni singola partita. Vedremo quale delle due squadre raggiungerà prima i tre punti per alzare le braccia al cielo: di sicuro non mancherà lo spettacolo per un derby vicentino che separa le due città con soli 45 km di distanza.

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