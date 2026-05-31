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Hockey Pista

Hockey pista: blitz di Bassano in casa del Trissino nella gara-1 di Finale Scudetto

Pubblicato

19 secondi fa

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Bassano hockey pista / FISR

Blitz di Bassano in occasione della gara-1 valida per la Finale Scudetto 2025-2026 di hockey pista. La squadra vicentina si è infatti imposta agli shoot-out in casa del vicino di casa Trissino, vincendo per 2-4 e portandosi così avanti 1-0 su una serie che si preannuncia già iper combattuta.

Bello e combattutissimo il primo tempo, che ha visto i detentori del titolo passare per primi in vantaggio, sfruttando al 15:39 il bolide trasformato da Davide Gavioli. Con pazienza, l’Ubroker ripristina poi gli equilibri ad un minuto e quattro dalla fine del primo parziale, pareggiando i conti grazie a Giuliani Marchetti. 

Poi, ad inizio ripresa, la formazione di Alessandro Bertolucci colpisce a freddo, mettendo il musetto avanti al 20:00 grazie al calcio di rigore sapientemente trasformato da Scuccato. Con il passare dei minuti e con il cronometro che scorre, la tensione tra le due squadre si va sempre più palpabile, con falli e malizie del caso fino ad un cartellino blu attribuito a Cocco per un intervento di palese frustrazione a tre minuti dalla fine che ha messo così Bassano in una situazione interessante.

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Ma tutta la garra dei padroni di casa emerge nei secondi finali, quando Malagoli a una manciata di secondi dalla fine capitalizza l’assedio dei compagni portando il risultato sul 2-2, che rimarrà invariato anche dopo il supplementare. Agli shoot-out tuttavia i più chirurgici sono gli uomini della compagine rossogialla, abili a chiudere i conti sul 2-4. Gara-2 si svolgerà mercoledì 3 giugno.

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