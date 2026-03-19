Hockey ghiaccio, Vipiteno e Cortina eliminate dai playoffs di Alps League

Serata importante per i playoffs di Alps Hockey League 2026. Sono andati in scena, infatti, tre incontri valevoli per Gara-5 dei quarti di finali con esiti che non hanno certo sorriso alle formazioni italiane dato che Cortina e Vipiteno sono ufficialmente eliminate. La sfida tra Asiago e Merano, invece, è stata rinviata a domani a causa di un problema tecnico all’impianto di refrigerazione del ghiaccio.

KHL SISAK-CORTINA 4-2 (serie 4-1)

I padroni di casa iniziano forte con la rete dell’1-0 di Lesnicar dopo 5:19. Raddoppio con lo stesso Lesnicar al 23:20, prima del 3-0 di Kim Sang-Yeob al 33:20. Cortina reagisce nel terzo periodo con Talamini al 41:34, quindi Tolometti segna il 3-2 al 53:27 ma a 15 secondi dalla fine Dumcius chiude i conti con il 4-2.

ZELLER EISBAREN-VIPITENO 7-1 (serie 4-1)

Tutto facile per gli austriaci che passano in vantaggio al 17:36 con Jennes, quindi raddoppio di Schmid al 26:45 e 3-0 di Szypula al 35:25. Brunner riapre i conti per Vipiteno al 40:59 prima che Eisbaren metta a segno quattro reti nel periodo conclusivo con Szypula, Tomazevic, anche Szypula e Jennes.

ASIAGO-MERANO (serie 1-3) rinviata