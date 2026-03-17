Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Val Pusteria elimina Salisburgo nei playoffs di ICE League. Bolzano ancora ko
Va in archivio Gara-4 dei quarti di finale della ICE Hockey League 2026. Arriva una pesante sconfitta per Bolzano sul ghiaccio di Lubiana ed ora gli altoatesini sono ad un passo dall’eliminazione. Val Pusteria, invece, vince una maratona contro Salisburgo ed elimina gli austriaci.
OLIMPIA LUBIANA-BOLZANO 4-0 (3-1 nella serie)
Serata davvero da dimenticare per i Foxes che, dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, crollano nel secondo sotto i colpi di Quince (21:09), Drozg (36:14) e Kapel (39:16). Nella frazione conclusiva c’è tempo per il poker di Pance al 56:11.
VAL PUSTERIA-RED BULL SALISBURGO (4-0 nella serie)
Match molto tirato con gli austriaci che, spalle al muro, passano in vantaggio al 17:29 con Schneider. Gli altoatesini rispondono con Purdeller al 36:42 e portano quindi il match all’overtime. La sfida prosegue sul filo dell’equilibrio e va avanti in maniera incredibile. La rete del 2-1 infatti arriva addirittura al 105:38 con Andergassen.