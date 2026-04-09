Hockey ghiaccio, Merano sbanca Sisak in Gara-7 e raggiunge Gherdeina nella finale per il titolo!

Sarà tutta italiana la finale dei playoff della Alps Hockey League 2026! Gherdeina, infatti, viene raggiunta da Merano che piazza l’impresa in Gara-7 e, vincendo in casa di Sisak, stacca il pass per la finale che assegnerà il titolo. Gara-1 si giocherà già sabato in casa di Merano, quindi Gara-2 sarà di scena in casa di Gherdeina nella serata di martedì 14 aprile. La serie, anche in questo caso, sarà al meglio delle 7 partite.

KHL SISAK-HCM MERANO 2-3 (serie 3-4)

Nel primo periodo gli altoatesini mettono subito le cose in chiaro con un inizio spettacolare. Il vantaggio arriva al minuto 12:50 con Nousiainen, mentre Fuchs raddoppia immediatamente al 14:25 su assist dello stesso Nousiainen. Il secondo tempo si apre con la rete dei padroni di casa che vanno a riaprire i discorsi con la rete di Kim Sang-Yeob al 23:45.

Merano, però, non si scompone e allunga di nuovo con la rete del 3-1 al 31:36 con Serbinin su assist di Tomasini. I croati continuano a spingere e, nel terzo periodo, accorciano di nuovo il punteggio. Ci pensa Brus a segnare la rete del 2-3 al 52:39 su assist di Larionovs. Nel finale la sfida si fa rovente, ma Merano tiene duro e conquista l’accesso alla finale.