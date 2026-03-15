Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Gherdeina passa a Salisburgo e mette la freccia nella serie dei playoff di Alps League
Un solo match in programma nella domenica della Alps Hockey League 2026. I play-offs proseguono e Gherdeina centra un successo di estrema importanza in casa di Salisburgo. Gli altoatesini, infatti, vincono Gara-3 e ora si portano avanti nella serie per 2-1. Prossimo impegno martedì 17 marzo alle ore 20.30 in casa di Gherdeina.
RED SULL SALISBURGO-GHERDEINA 2-3 dopo overtime (1-2 nella serie).
Dopo un primo periodo chiuso a reti bianche, gli altoatesini sbloccano per primi il punteggio. Minuto 29:56 con Vozovik che segna l’1-0 su assist di Biondi. Gherdeina raddoppia subito con Schiavone che, al 36:54, segna il 2-0 su assist di Dostalek.
Sembra tutto finito ma gli austriaci piazzano la rimonta proprio in extremis. Salisburgo, infatti, prima accorcia con Juhola al 57:56, quindi centra il 2-2 con Lanzinger a soli 7 secondi dalla fine. La sfida va all’overtime e Dostalek la decide dopo 1:23.