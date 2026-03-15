Hockey ghiaccio, Valpusteria supera ancora Salisburgo in ICE League, sconfitta per Bolzano

Una sconfitta ed una vittoria per le due squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, competizione arrivata alla fase dei play-off. Bolzano è infatti caduta in gara-3 contro l’HK Olimpija, portandosi così in svantaggio nella serie (2-1). Destino opposto a quello dei lupi, ancora una volta vittoriosi contro la corazzata Salisburgo e ad un passo dalle semifinali (3-0).

La squadra stanziata a Brunico nello specifico ha battuto gli austriaci per 4-3 venendo fuori da una partita oltremodo complessa, risolta dal goal della vittoria firmato da Blum, pedina fondamentale per la compagine italiana, al 17:51 del secondo periodo.

Sconfitta amarissima invece per le foxes che, dopo essere passati in vantaggio per 2-0, hanno subito il cameback degli avversari nel terzo periodo, incassando le tre reti che hanno consentito ai rivali di spuntarla. Ma ancora è tutto decisamente aperto.

Le prossime partite di ICE League si svolgeranno il 16 marzo.