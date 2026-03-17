Hockey ghiaccio, Asiago vince il derby con Merano in Gara-4 dei quarti dell’Alps League. Ko per Vipiteno, Cortina e Gherdeina

Serata importante per i playoffs della Alps Hockey League 2026. Sono andati in scena i match valevoli per Gara-4. Le serie entrano sempre più nel vivo e si iniziano a definire i destini delle squadre verso le semifinali. Asiago passa in casa di Merano e rimane viva, mentre le altre italiane cadono tutte. Vipiteno contro Zeller Eisbaren, Cortina contro Sisak e Gherdeina contro Salisburgo.

MERANO-ASIAGO 2-3 (3-1 nella serie).

I padroni di casa sprecano il primo match point della serie. La prima rete arriva al 34:17 con Johnson che sblocca il punteggio per Asiago. Risposta immediata di Nousiainen per Merano al 37:19, ma Valentini riporta avanti gli ospiti con il 2-1 dopo soli 17 secondi. Nel terzo tempo ancora Johnson per il 3-1 al 50:39, quindi Stefanson al 51:28 rimette in corsa Merano ma, ormai, è troppo tardi.

VIPITENO-ZELLER EISBAREN 1-3 (1-3 nella serie).

Dopo un primo periodo a reti bianche, Eisbaren passa in vantaggio al 24:37 con Steffler, quindi raddoppio immediato di Jennes al 25:59. Ancora austriaci a segno nel terzo periodo con Fechtig al 49:23 prima che i Broncos provino la rimonta. Livingston accorcia al 58:39 ma il match è ormai concluso.

CORTINA-KHL SISAK 0-3 (1-3 nella serie)

Il primo periodo si chiude sullo 0-0, poi i croati si svegliano e, prima vanno a segno con Lesnicar al 29:41, quindi raddoppiano con Domcius al 37:44. Nel finale c’è tempo anche per il 3-0 di Idzan a 3 secondi dalla conclusione.

GHERDEINA-SALISBURGO 1-0 (2-1 nella serie)

Gli altoatesini vanno a segno con Dostalek al minuto 11:12 e chiudono i conti con una sola rete di vantaggio.