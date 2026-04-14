Hockey ghiaccio, Gherdeina domina anche Gara-2 e allunga sul 2-0 la serie di finale con Merano

Gherdeina vince anche Gara-2 contro Merano e si porta sul 2-0 nella serie di finale della Alps Hockey League 2026. La formazione padrone di casa, dopo il 5-1 di Gara-1 a Merano, si sbarazza degli ospiti anche nella seconda partita della serie e dimostra di avere approcciato all’atto conclusivo nel migliore dei modi. Al momento per Merano si notano notevoli difficoltà nel trovare le giuste contromisure contro Gherdeina che ha già realizzato 11 reti nelle prime due uscite.

GHERDEINA-MERANO 6-3 (2-0 nella serie)

Il match prende il via con la rete del vantaggio dei padroni di casa di Dostalek dopo soli 68 secondi ma Merano pareggia subito i conti con Cruseman al 3:11. Di nuovo Dostalek a segno per il 2-1 al 6:40, quindi si passa al secondo periodo con Pistschieler che realizza il 3-1 per Gherdeina. Merano reagisce e si riporta sotto con Sherbinin al 23:48 per il 3-2.

Nel terzo periodo cambia marcia Gherdeina che segna a raffica con Esposito al 43:46 per il 4-2, quindi Guimond per il 5-2 al 45:02, mentre Schiavone piazza il 6-2 al 46:33. Nel finale Merano segna il 6-3 con Tomasini al 50:01 ma ormai è troppo tardi.