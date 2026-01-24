Hockey ghiaccio, Valpusteria torna alla vittoria nel sabato di ICE League

Il pronto riscatto di Valpusteria. Dopo aver perso il derby contro Bolzano la squadra di Brunico è tornata alla vittoria nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey sul ghiaccio, battendo il Fehervar AV19 con il secco risultato di 0-3.

Un match solido quello della squadra italiana , sbloccatosi soltanto nel secondo periodo, complice la rete di Mantinger (6:10) e il vicino raddoppio di Saracino (14:03) su situazione di power-play.

I lupi sono poi riusciti a mantenere il risultato fino al 19:24 dell’ultimo atto quando, su condizione di inferiorità, Glira ha messo a referto il tris. In virtù del successo, Pusteria ha consolidato il quinto posto in classifica a cinque lunghezze dalla foxes.

Il Campionato ICE League 2025-2026 tornerà domani, domenica 25 gennaio, con la sfida tra Bolzano e Vienna. Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA ICE HOCKEY AGGIORNATA AL 24 GENNAIO