Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, Valpusteria torna alla vittoria nel sabato di ICE League

Pubblicato

52 secondi fa

il

Val Pusteria Olimpia Lubiana
Valpusteria/ Domen Jancic

Il pronto riscatto di Valpusteria. Dopo aver perso il derby contro Bolzano la squadra di Brunico è tornata alla vittoria nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey sul ghiaccio, battendo il Fehervar AV19 con il secco risultato di 0-3. 

Un match solido quello della squadra italiana , sbloccatosi soltanto nel secondo periodo, complice la rete di Mantinger (6:10) e il vicino raddoppio di Saracino (14:03) su situazione di power-play.

I lupi sono poi riusciti a mantenere il risultato fino al 19:24 dell’ultimo atto quando, su condizione di inferiorità, Glira ha messo a referto il tris. In virtù del successo, Pusteria ha consolidato il quinto posto in classifica a cinque lunghezze dalla foxes. 

Il Campionato ICE League 2025-2026 tornerà domani, domenica 25 gennaio, con la sfida tra Bolzano e Vienna. Di seguito la classifica aggiornata. 

CLASSIFICA ICE HOCKEY AGGIORNATA AL 24 GENNAIO

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 EC-KAC 40 24 7 4 5 141 97 44 85
2 EC Red Bull Salzburg 41 21 11 6 3 139 88 51 78
3 Moser Medical Graz99ers 39 20 7 6 6 127 84 43 78
4 HCB Südtirol Alperia 40 22 10 3 5 145 104 41 77
5 HC Falkensteiner Pustertal 40 21 13 3 3 139 105 34 72
6 Olimpija Ljubljana 40 19 13 6 2 147 112 35 71
7 Hydro Fehervar AV 19 41 15 19 2 5 96 129 -33 54
8 Vienna Capitals 39 14 18 3 4 98 117 -19 52
9 FTC-Telekom 41 14 20 1 6 109 146 -37 50
10 Steinbach Black Wings Linz 40 12 21 6 1 125 133 -8 49
11 EC iDM Wärmepumpen VSV 38 13 18 3 4 119 129 -10 49
12 Pioneers Vorarlberg 38 8 22 4 4 93 151 -58 36
13 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 41 5 29 4 3 98 181 -83 26

 

