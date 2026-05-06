Alex Schwazer non sarà convocato per gli Europei di atletica. Non basta la miglior prestazione continentale del 2026

Alex Schwazer non parteciperà agli Europei 2026 di atletica, che si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto. A comunicarlo è stato lo stesso atleta altoatesino, che in una dichiarazione concessa a Nina Schroeder per il TGR della Rai ha dichiarato: “La mia forma è buona e anche la prestazione è stata ottima, però anche rispettare quelle che sono le scelte, in questo caso della Federazione, che convoca gli atleti per gli Europei. Possono essercene solo tre per Nazione, io do il mio meglio e più di così non posso fare“.

Il Campione Olimpico di Pechino 2008 nella 50 km di marcia ha puntualizzato ai microfoni dell’Ansa: “Il direttore tecnico della nazionale di atletica, Antonio Latorre, mi ha appena comunicato che non farò parte della squadra che parteciperà agli Europei a Birmingham. Non voglio polemizzare: Latorre mi ha detto che la federazione vuole portare i primi tre italiani classificati ai Mondiali a squadre, è una scelta che rispetto. Per quel che mi riguarda io proseguo a marciare“.

Una decisione che arriva dopo una prestazione di livello tecnico superlativo offerta dal 41enne lo scorso 26 aprile sulle strade di Kelsterbach: vinse la maratona di marcia (nuova distanza del tacco e punta, ma non sarà presente alle Olimpiadi: a Los Angeles 2028 si gareggerà solo sui 21,097 km) con il tempo di 3h01:55, ovvero il terzo crono mondiale della stagionale e il miglior riscontro europeo di questa annata agonistica.

Nemmeno ai Mondiali a squadre di marcia, disputati in condizioni difficili dal punto di vista climatico in Brasile, si era scesi a tempi di questo spessore. Schwazer è il miglior italiano di sempre sulla distanza e a Birmingham sarebbe stato indubbiamente tra gli uomini più attesi, ma non sarà della partita e il DT Antonio La Torre