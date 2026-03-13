Hockey ghiaccio, Gherdeina vince e pareggia i conti nell’Alps League

Dopo la sconfitta in trasferta, Gherdeina in casa sistema le cose nei playoff dell’Alps Hockey League 2025-2026. La formazione italiana sfrutta il fattore campo per andare 1-1 nella serie playoff contro i Red Bull Hockey Juniors imponendosi 3-2 sulla pista amica, in questo venerdì 13 marzo.

Partita da montagne russe. Subito vantaggio interno nel primo periodo con Luisetti, che manda al riposo 1-0 il Gherdeina. Nel secondo parziale le cose cambiano: pareggio ospite con Kogler al 23′ e ribaltamento delle cose con Korhonen al 29′. Gherdeina va spalle al muro, ma al 38′ pareggia con Dostalek.

Si entra nel terzo periodo sul 2-2, il tempo inizia a diventare un fattore: si arriva sino al 51′, ancora Dostalek trova il modo di andare a referto. E’ il punto del 3-2, quello che chiude la contesa e raddrizza la serie per la compagine del Bel Paese.

Le due squadre torneranno in campo per gara -3, da giocarsi in Austria, domenica 15 marzo alle ore 16.30; mentre sabato 14 marzo si giocheranno le altre sfide playoff. In agenda vi sono (gara -3): KHL Sisak-Cortina (1-1), EK Die Zeller Eisbären-Vipiteno (1-1) e il derby fra Asiago e Merano (0-2).