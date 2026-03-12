Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio femminile: il regolamento per la promozione in Top Division ai Mondiali 2026
Dopo aver reso noto il calendario dei Mondiali Femminili di Prima Divisione Gruppo A, la IIHF – Federazione Internazionale di Hockey su ghiaccio – ha comunicato il regolamento relativo alle possibilità di salire in Top Division, la massima serie dell’hockey planetario.
Per l’evento che si terrà dal 12 al 18 aprile a Budapest, con l’Italia partecipante alla kermesse dopo gli storici quarti di finale raggiunti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, vi sarà solo una quota a disposizione per la promozione in prima categoria.
Per ottenere quindi il pass per la Top Division servirà quindi arrivare solo ed esclusivamente al primo posto, a differenza degli scorsi anni quando erano due gli slot in palio.
L’Italia spera, nel torneo con le padrone di casa dell’Ungheria, la Norvegia, la Slovacchia, la Francia e la Cina, di arrivare alla vetta della classifica andando a prendersi qualcosa di mai centrato in precedenza.
Per quanto riguarda invece la squadra che andrà a retrocedere dal Mondiale di Top Division, il nome si saprà, fra le 10 partecipanti, il prossimo 16 novembre, durante la kermesse che si terrà in Danimarca, quando la peggiore squadra del gruppo preliminare A e la peggiore squadra del gruppo preliminare B, si sfideranno in uno spareggio salvezza da vivere in soluzione secca.