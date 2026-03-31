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Hockey ghiaccio: Valpusteria si impone anche in gara-2 nelle semifinali di ICE League. Tris all’HK Olimpija
Vapsuteria si impone anche in gara-2. La squadra di Brunico ha sconfitto l’HK Olimpija a domicilio in occasione della seconda sfida valida per le semifinali del Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, costruendo un altro mattoncino per l’ultimo atto.
I lupi nello specifico sono passati in vantaggio al 2:48 del primo periodo, sfruttando la rete di Rueschhoff arrivata dopo una bella triangolazione con Saracino e Bardreau, controllando poi la situazione per tutto il secondo tempo, terminato senza reti.
Poi, nel terzo ed ultimo periodo, la squadra italiana ha messo il turbo prima siglando il raddoppio con Ticar (assist di Blum) su situazione di power play dopo appena 28 secondi, poi avanzando ancora con il timbro di Bardreau al 15:29 che è valso lo 0-3 finale. La gara-3 valida per semifinali di ICE League si disputerà giovedì 2 aprile alle ore 19:45.