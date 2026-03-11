Hockey ghiaccio: Gherdeina cede in gara -1 dei quarti di finale ai Red Bull Juniors nell’Alps

La gara -1 dei quarti di finale dei playoff dell’Alps Hockey League 2025-2026 non sorride al Gherdeina. Nel duello che è e sarà contro i Red Bull Hockey Juniors, la compagine italiana è stata infatti sconfitta con lo score di 3-2.

Si porta a casa quindi il primo punto la formazione austriaca capace di imporsi in rimonta: 0-0 nel primo tempo, poi spumeggiante seconda frazione. Botta e risposta esterno-interno sull’asse Moncada-Juhola intorno al 25′, poi doppia spinta dei “Tori” al 26′, in meno di 30″, con Wurzer e Kogler per il 3-1.

Ultimo periodo che scorre via sino al 3-2 di Schiavone, che al 57′ riapre parzialmente le cose. La clessidra però scorre fino alla fine premiando i padroni di casa. L’Alps Hockey League tornerà in pista domani – giovedì 12 marzo – con le gare -2 di Cortina-KHL Sisak, Merano-Asiago il derby italiano, e Vipiteno-EK Die Zeller Eisbären.