Hockey ghiaccio: Bolzano vince e convince nel sabato di ICE League
Prosegue il momento positivo d Bolzano nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Dopo la bella vittoria di ieri le foxes si sono imposte anche nel match in programma quest’oggi, battendo il Fehervar AV19 per 5-2 e volando così al terzo posto della classifica.
Tutto facile per la compagine altoatesina che, nel primo periodo, indirizzano il match mettendo a referto tre sigilli, segnati rispettivamente da Pollock su situazione di power-play (1:31), da Gildon (15:40) e da Schneider (17:04).
Il Fehervar prova a reagire in apertura del secondo tempo, accorciando le distanze con Mihaly al 13:35, salvo poi subire il poker calato sapientemente da Misley al 16:16. Poi, al 8:54, Gildon timbra la manita e indirizza il risultato, con i rivali che busseranno nuovamente alla porta solo a pochi secondi dalla terza sirena con la rete di Gerlarch (19:34) in inferiorità.
L’ICE League tornerà domani, domenica 22 febbraio. Di seguito la classifica aggiornata.