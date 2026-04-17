Hockey ghiaccio, Val Pusteria crolla in gara-2 nella Finale di ICE League e Graz scappa sul 2-0

E ora si fa dura per Val Pusteria. Gli altoatesini, infatti, crollano in Gara-2 della Finale playoff della ICE Hockey League 2026 e ora Graz scappa 2-0 nella serie. Per i gialloneri arriva un secondo pesante ko (1-5 come in Gara-1) in una sfida che praticamente non ha avuto storia. Quale sarà il programma delle prossime gare? Si tornerà sul ghiaccio domenica in Austria alle ore 16.30, quindi Gara-4 mercoledì ore 19.45 in casa di Val Pusteria.

VAL PUSTERIA-GRAZ 1-5 (0-2 nella serie)

La sfida prende il via con Graz che sblocca il punteggio dopo soli 2:57 con Kotkansalo con l’1-0 che chiude il primo periodo. Nel secondo tempo dilagano gli austriaci con le reti di Hora in power play al 29:19, quindi 3-0 di Baieln al 33:19, mentre Koch al 39:47 cala il poker. Nella terza frazione di nuovo a segno Graz con Swaney al 51:23 per il 5-0. Nel finale c’è tempo per la rete dell’1-5 di Val Pusteria firmata da Almquist al 55:59.