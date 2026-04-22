Hockey ghiaccio, Graz passa in casa di Val Pusteria in Gara-4 e fa suo il titolo di ICE League

Svanisce ufficialmente il sogno di Val Pusteria. Graz, infatti, ha vinto il titolo della ICE Hockey League 2026 dominando la serie finale chiudendola con un netto 4-0 che non lascia spazio a repliche. Questa seria in Gara-4 gli altoatesini cercavano di approfittare del fattore campo per, quantomeno, allungare la serie, ma gli austriaci non erano minimamente d’accordo e hanno centrato il successo con il punteggio di 6-2 in rimonta. Andiamo a vedere, quindi, come sono andate le cose nell’ultimo incontro della stagione.

VAL PUSTERIA-GRAZ 2-6 (SERIE CONCLUSA 0-4)

La sfida prende il via con gli ospiti che vanno a sbloccare il punteggio grazie alla rete messa a segno da Roy al minuto 7:44. Val Pusteria non ci sta e riportato tutto in parità al 10:20 con Ticar su assist di Ierullo, quindi mette la freccia al 14:11 con Frycklund che realizza il 2-1 in power play su assist di Saracino.

I Lupi comandano il match per diversi minuti ma gli austriaci si riportano in parità con Koch al 30:32 su assist di Haudum, punteggio con il quale si va al terzo tempo. Una frazione nella quale Graz si scatena e va a chiudere i conti per match e serie. Prima ci pensa Conley al 41:45 su assist di Schiechl per il 3-2, quindi arriva il 4-2 realizzato da Currie al 48:12 su assist di Roy. Val Pusteria non riesce a reagire e la sfida scappa. Gli ospiti, infatti, vanno di nuovo a segno con Moosbrugger al 53:01 per il 5-2 su assist di Harnisch, quindi c’è tempo anche per il 6-2 realizzato da Schiechl al 59:14 su assist di Currie.