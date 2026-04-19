Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Val Pusteria va ancora al tappeto. Graz vicinissima alla vittoria dell’ICE
Val Pusteria va spalle al muro nella finale dell’ICE Hockey League 2025-2026, contro i Graz 99ers. La formazione italiana ha infatti ceduto ai rivali ancora una volta, con il risultato di 5-2, andando sotto 3-0 nel computo generale della serie che assegna il titolo.
In Austria, c’è partita per un tempo e mezzo. I padroni di casa passano in vantaggio nel primo periodo con Conley. Si va al primo riposo con i 99ers in vantaggio 1-0.
Nel secondo segmento di partita arriva il momentaneo 1-1 dei Lupi, con la stoccata di Blum, che però dura pochissimo visto che al 33′ Swaney riporta in vantaggio Graz, capace poi di trovare il 3-1 con Vela.
Il break rompe gli argini, i “locali” si scatenano in apertura di ultima frazione grazie alla doppietta di Huber che vale il 5-1: Val Pusteria cede riuscendo a mitigare il pesante ko solo con la rete di Ticar.
La partita finisce con lo score di 5-2. Graz 99ers in vantaggio 3-0 nella serie finale: gara -4 in programma il 22 aprile in casa del Val Pusteria dalle ore 19.45, primo match point per gli austriaci.