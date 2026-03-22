Hockey ghiaccio: Merano batte Asiago e vola alle semifinali in Alps League

Che sogno per Merano. L’HC ha infatti staccato il pass per le semifinali del Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio dopo aver vinto gara-6 contro Asiago (6-2 il risultato finale), vincendo così la serie per 4-2 raggiungendo così Zell Am See e Sisak.

Un’impresa eccezionale quella della compagine altoatesina che, ricordiamo, aveva chiuso la stagione regolare al decimo posto, condizione che probabilmente ha portato la squadra a vivere una seconda fase sì impegnativa, ma senza eccessive pressioni.

Anche in questo caso l’avvio è stato pressoché perfetto, complice un tris messo a referto nei primi 17 minuti per via dei sigilli di Pascal Brunner, Patrick Tomasini e di uno in inferiorità numerica di Jakob Fuchs.

Sullo scadere della prima frazione Asiago ha accorciato le distanze con Nicholas Porco, per poi avvicinarsi ulteriormente al 9:07 del secondo periodo con Chiodo. Ma sarà il preludio del monologo di Merano, abile a scappare definitivamente con Cruseman (14:51), Sherbinin (16:56) e, infine, Gellon, in rete al 12:13 dell’ultimo tempo.