Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Bolzano cade in casa contro Lubiana in Gara-5 e chiude la stagione in ICE League
Si complica la situazione per Bolzano che cade in casa contro l’Olimpia Lubiana in Gara-5 dei quarti di finale di ICE Hockey League 2026. Una sconfitta che chiude la serie con gli sloveni che chiudono i conti sul 4-1.
BOLZANO-OLIMPIA LUBIANA 1-4 (serie 4-1).
Il primo periodo vede subito gli ospiti in vantaggio con la rete di Mahkovec dopo 12:04. Il secondo tempo lascia il punteggio invariato prima di una terza frazione nella quale succede di tutto. Di Giacinto riporta la sfida in parità al 44:44, prima del gran finale di Lubiana. Boychuk riporta avanti l’Olimpia al 51:11, quindi 3-1 di Mahkovec al 58:52, prima del 4-1 finale di Boychuk a 18 secondi dalla conclusione.
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