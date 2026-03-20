Hockey ghiaccio: Asiago batte Merano, Gherdeina va ko. Tutto rinviato nei playoff dell’Alps

Si poteva porre la parola fine a due serie dei playoff dell’Alps Hockey League 2025-2026, ma così non è stato. Le squadre in svantaggio nei testa a testa infatti hanno ottenuto vittorie pesanti riaprendo i conti.

Per l’Asiago è arrivato un 6-2 senza storia sul Merano: ora la serie è sul 2-3. Veneti dominanti sin dalle prime battute, reti di Rigoni e di uno scatenato Valentini (alla fine tripletta per lui), e poi in grado di chiudere la partita dopo un parziale rientro dei rivali grazie anche alle fiammate (2) di Chiodo.

Gherdeina cede addirittura 9-2, in trasferta ai Red Bull Hockey Juniors: anche in questo caso serie sul 3-2, per la formazione italiana. In Austria non c’è gara, i padroni di casa volano sul 4-0 dopo meno di 13 minuti e poi si limitano a controllare gli sviluppi di un match che di fatto non si materializza mai per gli ospiti.

Merano e Asiago torneranno in campo per gara -6 domani sera alle ore 19.00, mentre Gherdeina e i Red Bull Hockey Juniors saranno in pista per gara -6 domenica alle ore 20.30.