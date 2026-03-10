Hockey ghiaccio, Gara-1 dei quarti dei playoff della ICE League vede un successo per Val Pusteria e ko Bolzano

Una vittoria e una sconfitta nel primo impegno dei quarti di finale dei playoff della ICE Hockey League 2026 per le due squadre italiane. Val Pusteria, infatti, piega Salisburgo a domicilio, mentre Bolzano cade in casa contro Lubiana.

RED BULL SALISBURGO-VAL PUSTERIA 2-3 dopo overtime (0-1 nella serie).

Gli austriaci passano in vantaggio dopo 6:56 minuti con Stephens, ma gli altoatesini reagiscono nel secondo periodo, prima con Di Tomaso che pareggia al 28:11, quindi con Bowbly che segna il 2-1 al 36:38. Salisburgo risponde e pareggia al 37:49 con St. Denis, prima che il match vada all’overtime dopo il 2-2 finale. Match deciso da Ticar al 5:50 del supplementare.

BOLZANO HOCKEY-OLIMPIA LUBIANA 2-3 dopo overtime (0-1 nella serie).

Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, gli altoatesini cambiano marcia e volano sul 2-o con le reti di Di Giacinto al 21:44 e Pollock al 26:16. Nel momento migliore, tuttavia, i Foxes non chiudono e gli sloveni ne approfittano. Prima accorciano con McNeill al 37:21, quindi pareggiano con Polei al 59:24. All’overtime Petan decide tutto dopo soli 55 secondi.

Negli altri incontri: