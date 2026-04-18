Hockey ghiaccio femminile, si chiude il Mondiale. L’Italia vuole comunque finire in bellezza contro la Cina

Siamo arrivati all’ultimo impegno dei Mondiali di Prima Divisione Gruppo A per quanto riguarda l’Italia dell’hockey ghiaccio femminile. La nazionale allenata dal coach Tremblay si trova di fronte all’ultimo scoglio del proprio cammino iridato con tanta amarezza in corpo. Oggi, infatti, arriverà il match contro la Cina alle ore 12.30 che chiuderà il nostro percorso e niente più.

Purtroppo, infatti, le nostre portacolori hanno visto sgretolarsi tutti i sogni nella giornata di ieri. Dalla prima posizione nel raggruppamento e la promozione in Top Division che si intravedeva all’orizzonte, è arrivata la sconfitta con l’Ungheria che ha cambiato ogni piano in tavola o scenario.

Il ko contro le padrone di casa magiare non solo è costato il primo posto alla azzurre ma le ha fatte scivolare ampiamente in una classifica che, come si sapeva, era serratissima. Ora al comando troviamo Slovacchia e Francia a quota 9, quindi Ungheria terza a 8 e Italia quarta con 7 punti. In poche parole, addio speranze di promozione. e tanta amarezza.

L’Italia a questo punto è chiamata a sbarazzarsi del fanalino di coda Cina e vedere come si concluderà la situazione in classifica. Le asiatiche sono la compagine nettamente inferiore di questo gruppo, hanno sempre perso e non dovrebbero rappresentare un ostacolo serio per l’Italia. Purtroppo, però, centrare il primo posto ormai rimane un sogno.