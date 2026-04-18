Hockey ghiaccio femminile, l’Italia chiude i Mondiali demolendo la Cina

La nazionale di hockey ghiaccio femminile chiude con una vittoria rotonda (7-0) sulla Cina il suo cammino nel Mondiale di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria).

Le ragazze di coach Tremblay hanno saputo rialzarsi dopo il beffardo ko di ieri contro le padrone di casa magiare che aveva distrutto completamente i sogni di gloria, ovvero della promozione in Top Division, e hanno concluso il percorso con 3 vittorie, una sconfitta agli shoot-out e il ko di ieri contro le ungheresi.

CRONACA DI ITALIA-CINA 7-0

La rabbia per la sconfitta di ieri è stata subito riversata sul ghiaccio dalle nostre portacolori con Pierri che sbocca il punteggio dopo soli 3:05 su assist di Caumo per l’1-0. Raddoppio di Lobis al 15:36 su assist di Della Rovere e 2-0 con il quale si chiude la prima frazione di gioco. La seconda si apre con la stessa Della Rovere che va a segno al 20:24 per il 3-0 su assist di Reyes.

Della Rovere trasforma in uno show personale il secondo tempo andando a segno anche per il 4-0 in power play su assist di Varano (21:47) e per il 5-0 (30:44) su assist di Lobis. Si arriva al terzo periodo con il match ampiamente in ghiaccio, ma Della Rovere non è ancora sazia e realizza anche il quarto gol personale per il 6-0 al 40:40 su assist di Reyes. Nel finale c’è tempo anche per il 7-0 di Reyes al 54:29 su assist di Mattivi.