Hockey ghiaccio femminile: il calendario dell’Italia ai Mondiali 2026. Obiettivo Top Division

Dopo aver messo alle spalle una super positiva esperienza alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con il raggiungimento storico dei quarti di finale, la nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio è pronta a guardare avanti per centrare un nuovo obiettivo: quello dei Mondiali.

La federazione internazionale (IIHF) ha infatti reso noto il calendario del Mondiale di Prima Divisione Gruppo A, che si terrà dal 12 al 18 aprile prossimi all’Ice Palace di Budapest in Ungheria.

Le azzurre, dopo aver centrato l’anno scorso dal Gruppo B, cercheranno di concretizzare il “doppio salto”, con la prospettiva di approdare nel 2027 nella Top Division dell’hockey planetario, cosa mai successa prima.

Per Nadia Mattivi e compagne, il calendario – di seguito specificato per intero – andrà a prevedere: l’esordio il 12 aprile contro la Norvegia (h 16.00), poi la sfida contro la Slovacchia il 13 aprile (h 12.30), successivamente il faccia a faccia contro la Francia in data 15 aprile (h 19.30), volata finale contro le padrone di casa dell’Ungheria (il 17 aprile alle h 16.00) e la Cina (18 aprile h 12.30).

HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE: CALENDARIO ITALIA MONDIALI 2026

1a giornata

Domenica 12 aprile, ore 12.30: Cina-Slovacchia

Domenica 12 aprile, ore 16.00: Italia-Norvegia

Domenica 12 aprile, ore 19.30: Francia-Ungheria

2a giornata

Lunedì 13 aprile, ore 12.30: Slovacchia-Italia

Lunedì 13 aprile, ore 16.00: Norvegia-Francia

Lunedì 13 aprile, ore 19.30: Ungheria-Cina

3a giornata

Mercoledì 15 aprile, ore 12.30: Norvegia-Cina

Mercoledì 15 aprile, ore 16.00: Ungheria-Slovacchia

Mercoledì 15 aprile, ore 19.30: Italia-Francia

4a giornata

Venerdì 17 aprile, ore 12.30: Francia-Cina

Venerdì 17 aprile, ore 16.00: Ungheria-Italia

Venerdì 17 aprile, ore 19.30: Slovacchia-Norvegia

5a giornata

Sabato 18 aprile, ore 12.30: Cina-Italia

Sabato 18 aprile, ore 16.00: Slovacchia-Francia

Sabato 18 aprile, ore 19.30: Norvegia-Ungheria