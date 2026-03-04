Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio femminile: il calendario dell’Italia ai Mondiali 2026. Obiettivo Top Division
Dopo aver messo alle spalle una super positiva esperienza alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con il raggiungimento storico dei quarti di finale, la nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio è pronta a guardare avanti per centrare un nuovo obiettivo: quello dei Mondiali.
La federazione internazionale (IIHF) ha infatti reso noto il calendario del Mondiale di Prima Divisione Gruppo A, che si terrà dal 12 al 18 aprile prossimi all’Ice Palace di Budapest in Ungheria.
Le azzurre, dopo aver centrato l’anno scorso dal Gruppo B, cercheranno di concretizzare il “doppio salto”, con la prospettiva di approdare nel 2027 nella Top Division dell’hockey planetario, cosa mai successa prima.
Per Nadia Mattivi e compagne, il calendario – di seguito specificato per intero – andrà a prevedere: l’esordio il 12 aprile contro la Norvegia (h 16.00), poi la sfida contro la Slovacchia il 13 aprile (h 12.30), successivamente il faccia a faccia contro la Francia in data 15 aprile (h 19.30), volata finale contro le padrone di casa dell’Ungheria (il 17 aprile alle h 16.00) e la Cina (18 aprile h 12.30).
HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE: CALENDARIO ITALIA MONDIALI 2026
1a giornata
Domenica 12 aprile, ore 12.30: Cina-Slovacchia
Domenica 12 aprile, ore 16.00: Italia-Norvegia
Domenica 12 aprile, ore 19.30: Francia-Ungheria
2a giornata
Lunedì 13 aprile, ore 12.30: Slovacchia-Italia
Lunedì 13 aprile, ore 16.00: Norvegia-Francia
Lunedì 13 aprile, ore 19.30: Ungheria-Cina
3a giornata
Mercoledì 15 aprile, ore 12.30: Norvegia-Cina
Mercoledì 15 aprile, ore 16.00: Ungheria-Slovacchia
Mercoledì 15 aprile, ore 19.30: Italia-Francia
4a giornata
Venerdì 17 aprile, ore 12.30: Francia-Cina
Venerdì 17 aprile, ore 16.00: Ungheria-Italia
Venerdì 17 aprile, ore 19.30: Slovacchia-Norvegia
5a giornata
Sabato 18 aprile, ore 12.30: Cina-Italia
Sabato 18 aprile, ore 16.00: Slovacchia-Francia
Sabato 18 aprile, ore 19.30: Norvegia-Ungheria