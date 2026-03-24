Dove vedere in tv Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2026: orario gara-3, programma, streaming

Mercoledì 25 marzo (ore 20.30) si giocherà Scandicci-Milano, gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile. Le meneghine si presenteranno al Pala BigMat di Firenze in vantaggio per 2-0 e possono chiudere la serie, meritandosi la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Conegliano-Novara. Le toscane cercheranno di sfruttare il fattore casalingo per tenere aperto il confronto e tornare nel capoluogo lombardo per disputare il quarto atto.

Si torna in campo dopo la vittoria di Milano per 3-0 ottenuta in gara-1 proprio a Firenze e l’affermazione delle ragazze di coach Stefano Lavarini per 3-2 in rimonta di fronte al proprio pubblico. A guidare Milano saranno l’opposto Paola Egonu, le schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva (o Elena Pietrini), la centrale Anna Danesi, la palleggiatrice Francesca Bosio. A trascinare il sestetto di coach Marco Gaspari saranno l’opposto Ekaterina Antropova, le schiacciatrici Caterina Bosetti e Sarah Franklin, la centrale Linda Nwakalor.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Milano, gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, DAZN, VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCANDICCI-MILANO, GARA-3 SEMIFINALE SCUDETTO VOLLEY

Mercoledì 25 marzo

Ore 20.30 Savino Del Bene Scandicci vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SCANDICCI-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN, VBTV, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.