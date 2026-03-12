Il Gran Premio di Melbourne ha davvero chiarito i dubbi sui nuovi regolamenti della Formula 1? E soprattutto, lo spettacolo offerto in pista è stato all’altezza delle aspettative di pubblico e appassionati? La prima gara della stagione in Australia ha sollevato numerosi interrogativi tra addetti ai lavori e tifosi: dalle prestazioni delle monoposto all’efficacia delle nuove regole pensate per migliorare le gare. In questo approfondimento, Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano ciò che abbiamo visto nel weekend del GP d’Australia, cercando di offrire una lettura il più possibile equilibrata e imparziale dei primi segnali arrivati dal campionato. Tra strategie, ritmo gara, sorpassi e spettacolo in pista, proviamo a capire se questo nuovo capitolo della Formula 1 sta andando nella direzione giusta o se servirà ancora tempo per avere risposte definitive.