Isack Hadjar squalificato a Miami: il motivo della sanzione e la nuova griglia di partenza

Isack Hadjar è stato retrocesso dal nono posto al fondo dello schieramento in vista della partenza del Gran Premio di Miami 2026, quarta tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. I commissari sportivi hanno sanzionato il pilota francese causa fondo irregolare della sua Red Bull in seguito alle verifiche tecniche post-qualifiche della FIA, procedendo come da regolamento con la squalifica dalla sessione.

Nello specifico è stata registrata una violazione dell’articolo C3.5.5 del regolamento tecnico di F1, perché il fondo della RB22 sporgeva in eccesso di due millimetri sia sul lato sinistro che destro del marciapiede. Hadjar, che si era piazzato in nona posizione, si è visto cancellare tutti i tempi registrati in qualifica sul circuito della Florida venendo quindi escluso dalla classifica finale.

Con ogni probabilità il Drink Team ne approfitterà per stravolgere l’assetto della macchina in vista di una probabile gara bagnata, facendo partire il 21enne transalpino dalla pit-lane nel tentativo di costruire una grande rimonta e tornare perlomeno in zona punti. La squalifica di Hadjar fa guadagnare ovviamente una posizione a tutti i piloti che si erano attestati dal decimo posto in giù, mentre non cambia nulla in griglia per i big.

Di seguito la nuova griglia di partenza aggiornata del Gran Premio di Miami 2026 di Formula Uno.

GRIGLIA DI PARTENZA GP MIAMI F1 2026

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. George Russell (Mercedes)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Oscar Piastri (McLaren)

8. Franco Colapinto (Alpine)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Nico Hulkenberg (Audi)

11. Liam Lawson (Racing Bulls)

12. Oliver Bearman (Haas)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Esteban Ocon (Haas)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

19. Valtteri Bottas (Cadillac)

20. Sergio Perez (Cadillac)

21. Gabriel Bortoleto (Audi)

22. Isack Hadjar (Red Bull) *retrocesso in fondo alla griglia causa fondo irregolare in qualifica