Golf, il Dp World Tour riparte dalla Cina con l’Asian Swing

Questa settimana riprende, dopo l’interruzione per il The Players, vinto da Cameron Young, il Dp World Tour. E lo fa aprendo all’Asian Swing, stretch di gare che porterà i giocatori dal 19 al 22 marzo in Cina per l’Hainan Classic, torneo che mette in palio 2,55 milioni di dollari e 3.500 punti Race to Dubai.

Sull’isola di Hainan, nel sud est cinese, non sarà presente tuttavia il difensore del titolo, il britannico Marco Penge, che qui, lo scorso anno, vinse la prima edizione dell’evento. A schierarsi, invece, dopo una pausa di una settimana, saranno molti volti noti del circuito europeo. A partire dal danese Niklas Norgaard passando per Calum Hill (2 secondi posti in stagione, uno al Qatar Masters e uno al Bahrain Championship), gli olandesi Joost Luiten e Darius Van Driel e gli spagnoli Angel Ayora, Eugenio Chacarra e Nacho Elvira.

Per il primo torneo in casa non ci sarà Haotong Li, attualmente occupato sul PGA Tour. Presente, però, una piccola delegazione italiana capitanata da Francesco Molinari che torna in campo dopo il Dubai Desert Classic di fine gennaio quando si classificò T4. Per il torinese, in stagione, si segnalano solamente 3 tornei: oltre al sopracitato torneo, Molinari si è piazzato 47esimo al Dubai Invitational e 10° al Nedbank Golf Challenge. Con lui saranno presenti anche Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo. Fuori, dunque, Laporta, Manassero, Paratore e, ovviamente, Pavan che deve riprendersi dopo il brutto incidente in Sudafrica.