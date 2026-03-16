Golf, il The Players va a Cameron Young. Secondo titolo in carriera per l’americano

È Cameron Young, al termine di 72 buche di tensione, a trionfare al The Players. Lo statunitense, classe ‘97, ha chiuso davanti a Matt Fitzpatrick con lo score finale di -13 e un risultato, nella giornata finale, di -4. Grazie a questa vittoria, la seconda sul PGA Tour dopo il titolo conquistato l’anno scorso al Wyndham Championship, Young porta a casa 4,5 milioni di dollari e 750 punti FedEx che lo portano direttamente al 2º posto del ranking dietro a Jacob Bridgeman.

Dietro a Fitzpatrick, che ha chiuso a -12, Xander Schauffele piazza la sua prima top 3 stagionale con lo score finale di -11. Bene anche lo scozzese Robert MacIntyre che chiude il 5º major, così viene chiamato il The Players, in 4ª piazza a -10 in solitaria. Altro risultato degno di nota per Bridgeman che, dopo aver vinto il The Genesis Invitational, ha chiuso in T5 a -9 con lo svedese Ludvig Aberg e il canadese Sudarshan Yellamaraju. Chiudono la top 10 sui fairway del TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach Tommy Fleetwood, Sepp Straka e Justin Thomas in T8 a -8.

Prima stagionale oltre la 20esima posizione per Scottie Scheffler che chiude il torneo in Florida in T22 a -5. Meglio del numero 1 al mondo hanno girato Brooks Koepka (T13 a -6), Russell Henley e Justin Rose insieme ad Akshay Bhatia e Viktor Hovland, tutti a pari merito con l’ex giocatore del LIV.

Grazie a questa vittoria Cameron Young ottiene l’esenzione per giocare sul PGA Tour fino al 2031 e potrà giocare tutti i major senza dover qualificarsi fino al 2028. Da questa settimana il maggiore circuito statunitense volerà a Palm Harbor, sempre in Florida, per il Valspar Championship.