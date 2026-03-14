Golf, lo svedese Aberg vola al comando del The Players Champioship a metà gara

I golfisti del PGA Tour continuano a dare spettacolo nel ricchissimo appuntamento del fine settimana. Siamo infatti giunti al termine del secondo round del The Players Championship (montepremi 25 milioni di dollari), evento nato nel 1974 che catalizza le attenzioni del mondo golfistico tanto da guadagnarsi l’appellativo di “Quinto Major”. Al termine della seconda tornata guida la classifica Ludvig Aberg. Lo svedese recupera nove posizioni grazie ad un super giro da -9 in cui piazza 6 birdie, 2 eagle e commette un solo bogey.

Lo scandinavo balza al comando con lo score complessivo di -12 (132 colpi) e vanta due lunghezze di margine sull’americano Xander Schauffele. Quest’ultimo recupera otto posizioni a margine di un solido round da -8. -9 e terzo posto per lo statunitense Cameron Young, seguito ad una lunghezza di margine dal connazionale Justin Thomas e dal canadese Corey Conners. Sesta piazza in solitaria con il punteggio di -7 per l’austriaco Sepp Straka in una leaderboard cortissima con 41 golfisti capaci di virare al giro di boa con punteggi al disotto del par.

-6 e settimo posto per il terzetto americano composto da Jacob Bridgeman, Lee Hodges e Maverick McNealy. Chiudono infine la top ten con lo score di -5 in decima posizione gli inglesi Matt Fitzpatrick e Tommy Fleetwood, il norvegese Viktor Hovland e gli statunitensi Russell Henley, Brian Harman, Austin Smotherman e Michael Thorbjornsen. Sul percorso par 72 del TPC AT Sawgrass di Ponte Vedra Beach (Florida, Stati Uniti d’America) continua il periodo d’appannamento di Scottie Scheffler.

Il numero uno dell’Official World Golf Ranking, vincitore del torneo nel 2023 e nel 2024, riesce a salvarsi dal clamoroso taglio ma è lontanissimo dal vertice. Per Scheffler appena 51° posto con il punteggio di +1. Stesso risultato provvisorio anche per Rory McIlroy, con il nordirlandese che non va oltre il par di giornata. Nel pomeriggio italiano spazio al terzo round che ci dirà di più sulle possibilità di vittoria di Aberg.