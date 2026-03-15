Golf: Åberg ancora in volo al Players Championship, insegue Thorbjornsen

Se sia davvero tornato ancora non è dato saperlo, ma un fatto è certo: questo Ludvig Åberg era un po’ che non lo si vedeva. Ed è nel momento giusto che si rivede: lo svedese è in testa a 18 buche dal termine del Players Championship, e senz’altro per lui la prospettiva di vincere il torneo più importante del golf dopo i Major ha dell’allettante. Quest’oggi gli basta un -1 per tenersi davanti, aspettando le mosse degli altri.

Quelle mosse arrivano da Michael Throbjornsen: per l’americano 8 posti guadagnati, -5 di giornata e -10 di score totale, a precedere il solo Cameron Young. Il connazionale è distante un unico colpo, ed è anche forse l’uomo che più di tanti sta ricercando nuova fiducia.

Quarta posizione per sei: ci sono Brian Harman, Justin Thomas e Xander Schuaffele che viaggiano a -8 assieme al norvegese Viktor Hovland, all’inglese Matt Fitzpatrick e al canadese Corey Conners. E proprio Schauffele è il deluso di giornata, con il +2 che lo fa scendere di due posti invece di fargli dare la caccia ad Åberg.

Sono decimi a -7 ancora in cinque: Sahith Theegala, Austin Smotherman, Jacob Bridgeman, l’austriaco Sepp Straka e soprattutto uno spaziale Robert MacIntyre, dal momento che lo scozzese naviga a -7 con guadagno di 32 posti. Prova la risalita Scottie Scheffler: il numero 1 del mondo gira in -5 ed è al momento 26° a -4. Chance di vittoria pari a zero, ma nel weekend oramai c’è sempre.