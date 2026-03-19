Golf, Gumberg in testa dopo R1 all’Hainan Classic

Si è chiuso ufficialmente il primo round dell’Hainan Classic, torneo che apre l’Asian Swing e che mette in palio 2,55 milioni di dollari e 3.500 punti FedEx Cup. In testa, dopo appena 18 buche, si trova lo statunitense Jordan Gumberg, 30enne con una vittoria sul Dp World Tour (l’SDC Championship nel 2024). L’americano ha girato in -8 con 9 birdie e 1 bogey e ha staccato la seconda piazza di un colpo, ricoperta dallo spagnolo Jorge Campillo in -7 sul totale.

Terzo, invece, un gruppetto di golfisti che comprende il cinese Wenyi Ding, i sudafricani Thriston Lawrence e Dylan Frittelli, il canadese Aaron Cockerill e l’australiano Jason Scrivener a -6. Chiudono la top 10 Taheoon Ok, coreano, e il francese Martin Couvra in T8 a -5 e in T10 un gruppo formato da 10 giocatori tra cui spiccano i nomi dello scozzese Calum Hill, l’olandese Joost Luiten, il finlandese Oliver Lindell e l’emiratino Adrian Otaegui.

Top 20 per uno dei 3 azzurri in campo questa settimana in Cina. Gregorio De Leo si è, infatti, posizionato in 20esima posizione dopo la prima giornata grazie ad uno score di -3 con 4 birdie e 1 bogey. Appena dietro, in T38, Stefano Mazzoli ha chiuso in -2 appaiato a diversi altri giocatori tra cui Ivan Cantero, Andy Sullivan ed Eugenio Chacarra. Francesco Molinari, invece, non ha trovato il ritmo giusto quest’oggi e ha portato in club house un giro in 73 colpi (+1) che lo ha relegato in T78.

Il torneo si articola su due percorsi, il Vintage Course e il Blackstone Course, che vengono giocati a giorni alterni da tutti i golfisti insieme ad un amateur. I due giri finali verranno disputati poi sul secondo dei due campi sopracitati.